3 tagli di capelli cool corti e lunghi che ringiovaniscono a 60 anni donando stile

Anche a una certa età si può avere stile e mostrarsi con qualche anno di meno. Sfoggiare una borsa alla moda e migliorare il proprio look è il primo passo. Ma a giocare un ruolo altrettanto importante nell’estetica di una persona sono i capelli. Di solito, con gli anni tendiamo a chiedere al parrucchiere di accorciarli. In realtà, si potrebbe stare bene a prescindere dalla lunghezza del taglio. Basterebbe scegliere un’acconciatura che sappia valorizzare i punti di forza e nascondere i difetti. Gli esempi potremmo averceli sotto agli occhi tutti i giorni, mentre camminiamo per la strada o in TV. Sono gli haircut perfetti per ogni donna matura che vuole sentirsi libera e ringiovanita.

3 tagli di capelli cool che non badano all’età

Chi non può fare a meno dei capelli corti e a bassa manutenzione amerà decisamente lo sporty pixie. Si tratta di un’acconciatura che rientra nella categoria dei tagli “da folletto”, ma in una versione alternativa. È comoda e versatile, come richiede la tradizione, ma mette in mostra delle caratteristiche onde al naturale. Il tutto per creare quel tono rockettaro in più che ci rende sexy e grintose.

Se ci piacesse tenere la chioma un po’ più lunga, potremmo gradire allora il lob con frangia maxi. È una sorta di revival degli anni Settanta che impreziosisce il look con una pettinatura in avanti particolarmente vistosa. All’occorrenza, la frangia XXL si trasforma in un pratico ciuffo che mette in evidenza lo sguardo. Completiamo l’acconciatura con una piega con le punte rivolte in su per dare vivacità all’insieme.

Anche le ricce potrebbero trarre vantaggio da uno dei 3 tagli di capelli cool del momento. In questo caso, il modello a cui rifarsi sono i layered curls. Il taglio si presenta con qualche leggera scalatura, che contribuisce a donare quell’espressione da eterna ragazza. Per mantenerlo al meglio consigliamo di procurarsi i prodotti adeguati, idratanti e contro il crespo.

Quali sono gli errori che invecchiano

Non tutte decidono di seguire i consigli degli esperti e scelgono al contrario di prendere l’iniziativa per proprio conto. È un po’ quello che succede quando ci alleniamo alla leggera, senza conoscere gli esercizi giusti per rassodare il fisico. Ma il rischio è di sbagliare e rendersi conto allo specchio di sembrare più vecchie di quel che si è realmente. I tagli che risaltano le imperfezioni e fuori moda, infatti, sono all’ordine del giorno e starà a noi scansarli.

Per esempio, chi ha i capelli sottili e deboli dovrebbe a ogni costo evitare l’eccesso. Accantoniamo i tagli troppo lunghi e viriamo su quelli che danno movimento e volumizzano la chioma. In linea di massima, come limite potremmo prendere l’altezza del seno. Un altro rischio è quello di farsi fare un taglio netto o troppo pesante. Diciamo no ai bob affilati e alle frange squadrate, che tolgono grazia al volto e intensità allo sguardo. Meglio rifugiarsi in scalature delicate, che diano dinamicità e mettano in secondo piano gli inestetismi cutanei. Infine è preferibile restare alla larga dalle capigliature eccessivamente piatte, che tolgono personalità. Puntiamo invece a un look dal volume morbido, ma senza renderlo particolarmente vaporoso.