Anche se siamo in estate inoltrata e le carnagioni sono abbronzate, per alcune occasioni potremmo aver bisogno del make up. Pensiamo ad una serata speciale o una cena elegante in cui dobbiamo essere semplicemente perfette. Ebbene le beauty tiktoker, le esperte di bellezza che offrono dritte e consigli su make up e cura della pelle, hanno sfornato un altro trucco incredibile. Se qualche settimana fa ha spopolato la pratica del “digiuno cutaneo”, ora è la volta di un’idea geniale per una pelle uniforme e liscia. Niente primer, niente correttore, niente cipria o terra, solo fondotinta e un semplice bicchiere d’acqua.

Come avere pelle uniforme e liscia a 30 e 50 anni mescolando il fondotinta

Vediamo quindi in cosa consiste il lampo di genio che ha colpito così tanto il pubblico di TikTok e che parrebbe funzionare veramente. Ci basterà un fondotinta fluido con erogatore di tenuta media e un bicchiere d’acqua. Ricordiamo che l’acqua dovrà essere fredda.

Procedimento

Per prima cosa dovremo versare il fondotinta nel bicchiere d’acqua. In questo caso purtroppo ne occorrerà una discreta quantità, ossia almeno 6 o 7 erogazioni. Per questo motivo consigliamo di utilizzare questo trucco solo per occasioni importanti per non sprecare troppo prodotto. Ora con un pennello o un stecco per gelati mescoliamo per un minuto. Attenzione: il fondotinta non si scioglierà in acqua e non deve sciogliersi. La consistenza del fondotinta non si modificherà, sembrerà solamente simile ad una maionese impazzita. Con un palettina o il pennello dovremo raccogliere un po’ di prodotto dal bicchiere e depositarlo sul viso in 5 o 6 punti. Prendiamo quindi la nostra spugnetta per il trucco, o beauty sponge, ed iniziamo ad applicarlo.

I risultati

La texture del fondotinta non è diventata acquosa come si potrebbe pensare. La copertura è sorprendentemente superiore a quella del fondotinta utilizzato. Pur mantenendo un effetto molto naturale, il fondotinta così “trattato” è riuscito a coprire poli dilatati o discromie. L’unica segnalazione riguarda il colore: la tinta mescolata in acqua è leggermente più chiara rispetto al colore originale. Inoltre questo modo di utilizzare il fondotinta, che ricordiamo non trattarsi di un prodotto allungato, offrirebbe un ulteriore vantaggio. Se poggiamo un fazzolettino sul viso non vi sarà traccia alcuna di prodotto. Ecco quindi come avere pelle uniforme e liscia, a 30 come a 50 anni, mescolando il fondotinta.

Lettura consigliata

Per una pelle distesa e un ovale definito anche dopo i 50 e i 60 anni non dovremmo farci mai mancare questo prodotto che non è una crema