La moda svela le holiday campaign per le feste di Natale

Il mondo della moda ha da poco svelato le nuove campagne che omaggiano le festività natalizie. Tantissimi i Brand che si preparano ad accogliere il mese di dicembre e a celebrare la fine dell’anno. Da una parte le città si addobbano a tema Natale, i negozi degli store cambiano le loro vetrine, ci sono i mercatini di Natale sparsi per le città e le varie cartellonistiche abbracciano le pubblicità dedicate alle feste. Il mood è gentile, gioioso, luminoso e il Natale riempie i cuori delle persone.

Le campagne pubblicitarie

Da sempre siamo abituati a vedere le campagne per le collezione estive e per quelle invernale. Parallelamente abbiamo le adv per gli accessori, per le capsule collection e per il make up.

A queste main campaign dobbiamo però aggiungere quelle per le feste natalizie. Campagne che diffondono il messaggio di auguri da parte delle maison.

La moda svela le holiday adv

Tantissimi i Brand che hanno già diffuso le loro campagne pubblicitarie. Tanti i Brand moda, ma anche il mondo del beauty.

Dior

Dior presenta la adv beauty con l’attrice Anya Taylor-Joy. La Maison racconta un luogo senza tempo che risuona delle gioie del passato e dei ricevimenti organizzati da Christian Dior in persona. Una campagna che è un luogo di ritrovo, di ospitalità e generosità. Un luogo magico dorato con protagonista la nota attrice.

Gucci

Gucci presenta invece la campagna Gucci Gift che trae ispirazione dal mondo dei viaggi e rende omaggio alla storia e alla tradizione della Maison. Sotto un cielo invernale ornato di stelle, un cast di personaggi sale a bordo di una locomotiva in un’atmosfera che evoca splendore unito a mistero. Ciascun passeggero inizia un viaggio che va oltre l’immaginazione, condividendo l’amore per ciò che c’è di bello nel Mondo.

Valentino

Nella adv holiday di Valentino, The party collection, si respira la gioia nell’aria, avvolta in tessuti scintillanti e tonalità brillanti. Una storia dai dettagli dorati e dall’esplosione di luce e colore. La collezione è un mix di look per la sera, impreziositi da strass effetto gioiello, paillettes all-over e ricami ricercati.

Miu Miu

Miu Miu intitola la sua campagna “Private Wishes” e vede come protagonisti l’attrice e modella Esther McGregor, la modella Mona Tougaard e l’attrice sudcoreana You-mi Lee. Ispirata all’idea di guardare dentro di sé mantenendo privati i nostri pensieri più intimi, la campagna presenta le borse, le ballerine e l’intimo del marchio.

Ed ecco che la moda svela le holiday adv per il periodo natalizio. Ovviamente, non solo lustrini e colori accesi, ma anche tantissime fantasie che possiamo ritrovare in alcuni brand che realizzano calzini.