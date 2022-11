In quali città fanno i mercatini di Natale più belli e cosa trovare

Come diceva la famosa pubblicità di un panettone, per bocca di Renato Pozzetto, “Natale, quando arriva, arriva”. E se non possiamo anticipare la data del 25 dicembre, certamente siamo in grado di vivere in anticipo la sua atmosfera particolare. E non solo per le luminarie appese nei comuni italiani, anche se la bolletta della luce aumentata sconsiglia di farlo.

Natale, per tanti, è anche motivo di affanno per la ricerca del regalo da fare. Agli uomini non si può, per esempio, far trovare sotto l’albero la solita cravatta o cintura. Così come regalare ad una signora trucchi e profumi, oggetti troppo personali e legati al gusto per affidarli al caso.

Quest’anno la crisi ci costringe a fare regali di Natale economici

Quest’anno, poi, la crisi sempre più nera, anche per colpa delle utenze domestiche rincarate, ha fatto diminuire il borsino per i regali. Il che non vuol dire che non li faremo.

Magari, con un semplice trucco, potremmo regalare biglietti aerei per visitare il Mondo a prezzi stracciati. Semplicemente, dovremo scegliere qualcosa di pratico e, allo stesso tempo, economico. Ecco perché una buona soluzione potrebbe essere quella di andare a visitare uno dei tanti mercatini di Natale che fanno in Italia.

Ecco una lista dei mercatini di Natale più famosi

A dire il vero, per sapere in quali città fanno i mercatini di Natale si fa prima ad elencare dove non si faranno. Ormai, anche nei comuni più piccoli è facile che organizzino un mercatino di Natale, seppur più contenuto.

Nati nell’Europa Centrale, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, dove possiamo ammirare alcuni dei più belli. A Vienna, Salisburgo, Innsbruck, Colonia, Norimberga sono solo alcuni esempi di mercatini di Natale da visitare all’estero.

In quali città fanno i mercatini di Natale è facile da scoprire

Ci sono addirittura dei siti, in internet, che ci elencano tutti i mercatini di Natale a disposizione. In Italia dovremmo certamente organizzare una gita, magari di un fine settimana, e vedere alcuni dei più belli e famosi. I mercatini di Natale di Aosta, Bolzano, Trento, Merano, Verona, Napoli, Bressanone, Borgo Dora, per citare quelli tra i più noti, meriterebbero tutti una visita.

Ed è facile trovare dei tour operator che organizzino dei giri in uno o più di questi mercatini. A testimonianza di quale valore abbiano raggiunto anche da noi. In ogni caso, oltre al fascino che hanno questi mercatini di Natale, possiamo trovare diversi oggetti. Oltretutto, ci sono compagnie low cost di autobus a prezzi stracciati per girare l’Italia. E qui si trova di tutto: artigianato in legno, vestiti, oggetti in cuoio, decorazioni per il Natale, oggetti in paglia e via dicendo. Adatti a tutti le tasche e per tutti i gusti.