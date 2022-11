I 4 brand di calzini uomo con fantasia da indossare per Natale

Halloween è alle spalle e ormai i pensieri sono tutti rivolti al Natale. I negozi già iniziano a vendere le prime palline da appendere all’albero o più in generale i vari addobbi natalizi. Non solo festoni e accessori, ma c’è anche chi ha già fatto l’albero in casa.

Chiara Ferragni e Fedez hanno già fatto l’albero

Famoso è l’albero di casa Ferragnez (Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria) che ha già acceso le sue luci. A svelare l’albero è stato, forse involontariamente, il cantante stesso che lo ha ripreso nelle stories di Instagram. Manca ancora un mese a Natale, ma portare un po’ di gioia e allegria in casa non è affatto una brutta idea.

Gli addobbi di Milano

Le città si preparano al Natale e a Milano stanno aprendo i noti store dedicati proprio a questo periodo. Su come potrebbero essere gli alberi sparsi per la città ancora silenzio, ma L’estetista Cinica, Cristina Fogazzi, l’imprenditrice e blogger, potrebbe sponsorizzare quello in Piazza Duomo.

Mentre per piazza Scala c’è in campo il progetto di Dior Parfum e per quello in piazza Cordusio uno di Chanel. Nel cuore di Milano, a piazza Gae Aulenti, hanno anche aperto la prima pista da sci. Non solo nella città meneghina, ma anche a Gubbio e altre paesini si animano per le feste.

Il Natale è quindi alle porte ed è giusto celebrarlo nel modo corretto. Allora perché non indossare un tocco di gioia e colore con dei calzini natalizi per uomo.

La moda del calzino

Da tempo ormai spopola la moda del calzino a vista. Ma se un tempo l’uomo indossava quello bianco o nero di spugna, oggi l’asticella si è alzata e si punta su quelli di buona fattura. Ma nessun colore basic, perché adesso ai piedi si indossano le fantasie. E con l’arrivo del Natale è arrivato anche il periodo perfetto per sfoggiare i nostri socks.

I 4 brand di calzini lunghi o corti per uomo

Il primo della lista è sicuramente Happy Socks, nota azienda che realizza calzini. Tantissime l box natalizie che si possono acquistare ma anche regalare. Senza dimenticare la scelta dei calzini sfusi. Le fantasie vanno dalle classiche geometrie natalizie fino ad arrivare agli alberi addobbati, ai pacchi regalo, i biscotti di marzapane, stelle e puzza di neve.

Intramontabili sono i calzini di Gallo, nota azienda manifatturiera lombarda. Le calze di Gallo sono resistenti, classiche, di grande qualità e si arricchiscono sempre di tinte nuove e di fantasie uniche. Da non perdere per il periodo natalizio sono quelle con le fantasie montagna, sciatori o check.

Anche Jimmy Lion è pronto con la sua proposta natalizia. E così abbiamo calzini a mezza gamba con sciatori, Babbo Natale che esce dal camino, Santa che cavalca un albero addobbato o una giraffa dal collo lunghissimo con un cappello natalizio.

Grande classico della stagione è poi il calzino firmato Polo Ralph Lauren. Tantissime le fantasie, dall’iconico orsetto e dal cane fino a piccoli sciatori e fantasie brit. Ecco allora i 4 brand di calzini per uomo lunghi o a mezza gamba che possiamo indossare per il periodo delle feste.