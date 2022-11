Ispessire i capelli con un taglio trendy che sta bene a tutte e ringiovanisce anche dopo i 50 anni

Poche cose influenzano l’umore di una donna come i capelli, quando non convincono ci si sente davvero giù di corda. Questo perché siamo consapevoli facciano letteralmente la differenza nell’estetica del nostro viso.

Spesso trovare il taglio giusto per valorizzare i lineamenti diventa davvero un’impresa ardua. Tanto più quando i capelli sono fini e sembrano appiattirsi in testa o quando andando avanti con gli anni tendono a diventare più radi.

Non bisogna, però, disperarsi, perché la moda porta alla ribalta e alla nostra attenzione un taglio di capelli che potrebbe rappresentare una felice svolta.

Ecco come ispessire i capelli con un taglio trendy

Il taglio destinato a spopolare nelle prossime stagioni è un revival anni ’90, gettonassimo in quel periodo tra tanti volti celebri della TV.

Si tratta di un taglio all’epoca portato medio-lungo, ma oggi declinato in diverse lunghezze, stiamo parlando del noto C shape cut. Un taglio che lascia le radici folte ma con ciocche scalatissime nelle lunghezze a layering. Dunque, formato da diversi strati di capelli sovrapposti dalla particolare punta a C.

La distribuzione delle scalature dovrà essere strategica, al fine di valorizzare il volto. Infatti, l’effetto ottenuto incornicia dolcemente il viso e lo pone in primo piano in modo armonico.

I layering dovranno essere ad altezze alquanto predefinite, ossia a livello delle sopracciglia, della mandibola e, infine, della clavicola. Questo ovviamente vale per un taglio di media lunghezza quale il lob cut, il mullet o lo shag. Ma è possibile adottare il C shape cut anche su tagli corti, quali, ad esempio, il pixie o il bob.

Possiamo puntare sulla lunghezza che preferiamo, perché il C shape cut l’adatta a ogni viso. Tenderà a snellire un viso tondo, se troppo squadrato invece ad ammorbidirlo.

Ma i vantaggi non finiscono qui, perché è un modo di portare i capelli che li rende vivi, sinuosi e movimentati. Un grande aiuto per infoltire in modo naturale e far apparire più spessi anche i capelli più sottili e diradati. Mentre nel caso di una chioma pesante tenderà a farla apparire più leggera.

Insomma, ispessire i capelli con un taglio trendy è possibile con lo C shape cut, viene davvero incontro a tutte le esigenze e l’effetto sarà wow.

Asciugare e fare la piega

Il segreto del C cut shape non sta solo nei vari layering ma soprattutto nell’asciugatura e nella piega. Per quest’ultima non servirà la piastra, i capelli potranno mantenere la propria forma liscia, mossa o riccia. Serviranno dunque solo una spazzola tonda, preferibilmente in materiali naturali per non elettrizzare, e un asciugacapelli col beccuccio.

Dopo lo shampoo, possiamo lucidare i capelli con rimedi naturali. Quando ancora bagnati si andrà poi a lavorare le varie ciocche divise con la spazzola appoggiatavi al di sotto e col beccuccio al di sopra. Per ispessire i capelli dovremo volumizzare leggermente la parte superiore della chioma. Accompagneremo le ciocche scalate in modo deciso per farle cadere morbide a forma di C rivolte verso il volto.

Il primo layering a C dovrà partire dalla fronte attraverso la franga a tendina must degli anni ’90. Ma possiamo anche optare per un ciuffo laterale leggero e sbarazzino ora tanto in voga.

Avremo un fresco look glamour che ci toglierà anche qualche anno.

Per renderli più luminosi possiamo optare poi per alcune tinte bionde di tendenza.