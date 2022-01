La moda è ciclica. Le tendenze proposte dalle passerelle si rinnovano ad ogni stagione. I modelli del passato oppure propri di altre stagioni a volte ritornano imponendosi sul mercato.

Questo vale sia per i capi di abbigliamento, sia per gli accessori come le scarpe e borse. Ad esempio, questo inverno sono tornati in auge modelli di scarpe che non si vedevano da tempo e che adesso sono davvero di tendenza.

Oggi invece parleremo di un capo d’abbigliamento dal fascino quasi unico. Infatti, la moda ripropone questi pantaloni comodi ed eleganti perfetti anche a 50 anni che slanciano la figura senza tacchi.

Sfortunatamente, con l’età, il nostro fisico cambia e la pelle invecchia. Trovare capi che ci facciano sentire a nostro agio può essere difficile.

Tuttavia, basta seguire poche e semplici regole per essere sempre impeccabili anche dopo i 50 anni. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Quest’anno, nella stagione invernale, si affermano i jeans bianchi. Questo capo è amatissimo soprattutto dalle più giovani, ma è molto temuto dalle donne più mature. I motivi sono molteplici: la paura di essere inadeguate, di apparire volgari e il timore che il bianco ingrassi.

Questo luogo comune è molto diffuso, ma in realtà, se abbiniamo bene questo capo, possiamo ottenere un outfit in grado di slanciare la nostra figura.

Inoltre, per indossarlo bene anche in inverno sarà sufficiente abbinarlo nel modo giusto in modo da compensare l’abbronzatura che tanto dona al colore bianco.

Come abbinarli ad ogni età

Innanzitutto, se decidiamo di indossare il jeans bianco in inverno, scegliamo di abbinarlo a capi di colori caldi. Optiamo per il glacé, il nocciola, ma anche il tortora e il beige.

Perfetto a qualsiasi età, indossiamo sopra al jeans bianco un bel cappotto color cammello per apparire più alte con grande stile e non passare inosservate.

Se possediamo fianchi importanti ma non vogliamo rinunciare ai jeans bianchi, scegliamoli di taglio slim. Abbiniamoli ad una camicia lunga oppure ad un caldo maxi maglione per completare l’outfit.

Un ulteriore consiglio è quello di scegliere un jeans in tessuto coprente ed elasticizzato che permetterà di rendere meno visibili i nostri difetti.

Infine, ai piedi scegliamo un paio di high o ankle boots classici o in fantasia. Se invece cerchiamo un look più informale, non sottovalutiamo un comodo paio di sneakers.

Non sottovalutiamo il total white

Molti credono che il total white sia un’alternativa da scartare assolutamente. Invece, se studiato in un certo modo, il total white può essere perfetto in ogni stagione, anche in inverno.

Un jeans bianco si sposa perfettamente con un caldo maglione oppure con una camicia della stessa tinta. Il segreto è quello di smorzarlo scegliendo qualche accessorio che dia eleganza, ma al tempo stesso spezzi il look.

Nello specifico, consigliamo un paio di sneakers e una borsa oppure una maxi sciarpa sui toni metal come l’oro o l’argento. Questo permetterà di essere eleganti in ogni occasione, lasciando che il bianco slanci la nostra figura con semplicità.

