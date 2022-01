La torta alle mele è uno di quei dolci che ci fa sentire subito a casa e ci dà la sensazione di essere coccolati e al sicuro.

È uno dei cavalli di battaglia delle nonne, semplice da preparare e squisita da addentare. A colazione inzuppata nel latte, come merendina pomeridiana o come dolcetto di fine pasto, la torta alle mele è sempre una garanzia.

Quella che vogliamo preparare oggi ha anche un altro vantaggio in più: impiegheremo solo 5 minuti per prepararla. Al resto ci penserà il forno. Vediamo subito come preparare questa fantastica torta mele e cioccolato morbida con guarnizione croccante.

Ci servono 5 minuti per preparare questa fantastica torta mele e cioccolato, soffice come una nuvola

Per la nostra torta non utilizzeremo il burro, così otterremo un dolce gustoso e poco calorico.

Ingredienti:

350 grammi di farina;

200 gr di zucchero;

250 ml di latte;

130 ml di olio di semi;

100 gr di gocce di cioccolato;

3 uova;

3 mele gialle;

cannella q.b.;

mandorle a lamelle q.b.;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito vanigliato.

Procedimento

Versiamo in una terrina la farina, lo zucchero, la vanillina e il lievito vanigliato e mischiamo il tutto accuratamente.

A parte, in un altro contenitore, apriamo le uova e sbattiamole con una frusta elettrica. Ora aggiungiamo il latte e l’olio e mescoliamo insieme i 3 ingredienti.

Versiamo il composto liquido ottenuto nella terrina contenente gli ingredienti secchi, già precedentemente mischiati. Con una forchetta, quindi, mescoliamo il tutto, fino a ottenere un composto uniforme e senza grumi.

Prepariamo le mele

A questo punto prendiamo le nostre 3 mele, sbucciamole e tagliamole a cubetti. Mettiamole in una ciotola e irroriamole con del succo di limone. Questo eviterà che si anneriscano mentre ultimiamo la preparazione.

Ora aggiungiamo i cubetti di mela e le gocce di cioccolato nell’impasto precedente, e mischiamo il tutto. Aggiungiamo un po’ di cannella a piacere e mescoliamo un’ultima volta l’impasto.

Accendiamo il forno statico a 200° e intanto versiamo l’antipasto in una teglia da forno capiente. Aggiungiamo sulla superficie dell’impasto le nostre mandorle a lamelle. Quando il forno è caldo, quindi, inforniamo la torta per 30-35 minuti.

Facciamo la prova con lo stuzzicadenti e, quando quest’ultimo sarà asciutto, la nostra torta sarà finalmente pronta. L’ultimo tocco magico sarà una spolverata di zucchero a velo e potremo finalmente gustarci la nostra torta, veloce e squisita. Come abbiamo visto, è incredibile ma ci servono 5 minuti per preparare questa fantastica torta mele e cioccolato, soffice come una nuvola.

