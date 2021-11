Ogni anno la moda propone le nuove tendenze. Le passerelle ci suggeriscono ciò che vedremo nei negozi nei mesi che verranno.

Abbiamo precedentemente svelato le tendenze dell’autunno 2021. Infatti, ecco i 4 stivaletti di tendenza nell’autunno 2021 per essere sempre perfette e alla moda.

Invece, nell’inverno 2021-2022, torneranno di moda i mocassini. Il mocassino è un modello classico conosciuto in tutto il Mondo ed indossato sia da uomini, sia da donne. Queste scarpe sono generalmente realizzate in cuoio o in pelle, senza stringhe e senza lacci.

Tuttavia, queste non saranno di certo le uniche a tornare di tendenza. Infatti, non solo mocassini ma altre 3 scarpe favolose tornano finalmente di moda quest’inverno e stanno davvero spopolando.

Altri 3 modelli amatissimi e molto femminili che avevano già conquistato i cuori di molti di noi sono pronti a tornare in scena.

Per questo inverno 2021-2022, la parola d’ordine è comodità. Grandi protagoniste saranno le amatissime scarpe con il tacco. Nonostante ciò, non dobbiamo pensare a modelli con tacchi vertiginosi, bensì di altezza medio bassa. Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

I modelli con i tacchi non passano mai di moda perché sono quelli che più di tutti donano femminilità ed eleganza.

Quest’anno tornano di moda le Mary Jane. Queste scarpe sono caratterizzate da tacchi bassi e larghi e da un cinturino che abbraccia il collo del piede.

Se vogliamo un look informale ma ricercato, questa scarpa è perfetta se indossata con un jeans corto sulla caviglia. Infine, per completare il look, indossiamo una camicia da portare dentro il jeans e infine un blazer dallo stile lineare.

Stivali bassi alla caviglia

Un altro ritorno di scena riguarda lo stivale basso. Questo modello passepartout è un vero e proprio accessorio che non può mancare nella nostra cabina armadio.

Oltre ad essere incredibilmente comodi, gli stivaletti bassi alla caviglia si abbinano in modo perfetto sia a maxi dress, sia al classico tailleur.

Proviamo ad indossarli anche insieme a gonne non oltre il ginocchio. Per essere sempre perfette, quando indossiamo questo tipo di calzatura evitiamo, però, jeans troppo stretti e lunghi e pantaloni a zampa.

Scarponcino e stivale gommato

Molti le definiscono come le classiche calzature da pioggia. In realtà la scarpa gommata, anche in formato stivale, è il capo must have che torna in auge proprio in questa stagione.

Il prossimo inverno potremo indossarlo per creare anche degli outfit più chic e sofisticati. Abbiniamo questa calzatura ad un legging attillato e ad un maglione oversize per un look informale.

Se invece cerchiamo quel tocco in più, indossiamoli con una minigonna di jeans o a balze e un paio di calze parigine.