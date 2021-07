Superati i 50 anni molte donne fanno fatica a trovare outfit che siano in grado di mettere in risalto i propri punti di forza.

Infatti, le parti che cerchiamo di nascondere di più sono le braccia e le ginocchia. Questo ci porta a scegliere outfit di un certo tipo, ma oggi noi daremo consigli che andranno bene per tutte le fisicità. Oggi ci concentriamo su outfit tipicamente estivi che possiamo sfoggiare in ogni occasione.

Dopo i 50 anni è così che bisogna vestirsi per essere sempre impeccabili

Il primo outfit prevede il blazer. Questo capo è perfetto in estate, specialmente la sera. In questa stagione, possiamo permetterci di sceglierlo di colore chiaro, come il bianco o il color panna. Scegliamolo in lino: in questo modo, non soffriremo il caldo.

Sotto il blazer usiamo un top scivolato da abbinare a un paio di jeans skinny o regular. Ai piedi, concediamoci un sandalo con il tacco di almeno 5 centimetri per slanciare la figura.

Gonna midi o maxi e camicia

Per un outfit da giorno, possiamo scegliere di indossare una pratica gonna nel modello midi o maxi. Entrambe sono molto comode e per ottenere un risultato perfetto abbiniamole a una camicia in lino. Questa potrà essere sia a manica corta, sia a manica lunga alla quale arrotoleremo le maniche.

In questo caso potremo indossare un paio di comodissimi sandali rasoterra. Infine, per dare un tocco di eleganza in più, usiamo una cintura in vita ed una borsa da giorno.

Via libera al bianco

Dopo i 50 anni è così che bisogna vestirsi per essere sempre impeccabili. Un look total white permette di essere sempre eleganti e perfette in ogni occasione.

Scegliamo ad esempio, un paio di pantaloni in lino bianco o in cotone leggero da abbinare ad un top bianco sempre in lino. Se vogliamo coprire le spalle, possiamo usare un cardigan corto. Questo capo ci permette di nascondere un po’ le braccia senza soffrire il caldo. Per completare il look, scegliamo un sandalo scuro con tacco.

Blusa

Le bluse con scollo a V e manica a tre quarti sono molto eleganti. Per questo outfit consigliamo di sceglierla in lino di colore scuro come il nero o il blu notte da abbinare a un paio di pantaloni sartoriali chiari. Infine, osiamo indossando un sandalo con tacco alto o un infradito gioiello se l’occasione è più informale.

Maxi dress

Coprono le gambe, sono comodi e non segnano. I maxi dress permettono di nascondere i difetti restando comunque eleganti e senza passare inosservate. Se il nostro punto vita lo permette, usiamo una cintura da abbinare al colore del sandalo o della borsa. In questo caso, scegliamo un saldalo con la zeppa che ci permetterà di stare comode tutto il giorno.

