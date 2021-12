Il sogno di moltissime donne è quello di avere una figura alta, magra e slanciata. In realtà, però, ogni persona ha la sua fisicità e deve cercare il modo migliore per mettere in risalto i propri punti di forza.

Abbiamo già affrontato l’argomento suggerendo dei capi che possono snellirci. Ad esempio, ecco come scegliere giacche e cappotti per sembrare più magre anche dopo i 50 anni.

Come sappiamo, dopo i 40 anni il nostro corpo cambia molto e alcune donne vivono con angoscia questo periodo. La pelle tende a cedere e il grasso ad accumularsi sulla vita. Per questo motivo abbiamo suggerito 9 capi favolosi per nascondere la pancia anche dopo i 50 anni e sembrare subito più magre.

Se vogliamo sembrare più alte altro che giubbotti e piumini, questo caldo cappotto perfetto anche a 50 anni slancia la figura senza usare i tacchi.

Spesso pensiamo che i tacchi siano l’unico mezzo che abbiamo per guadagnare qualche centimetro. Invece, possiamo ricorrere anche ad altri mezzi come un taglio di capelli ben studiato e l’abbigliamento, ad esempio. Questi 2 aspetti sono fondamentali, perché possono regalare stile alla nostra figura e un aspetto più elegante.

Se vogliamo saperne di più su questo capo adatto a tutte le donne, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Questo inverno possiamo scegliere il cappotto a uovo. Questo è il modello sul quale dobbiamo puntare se non siamo molto alte perché slancia la figura con semplicità e naturalezza.

Il cappotto a uovo, anche detto egg coat, ha una forma che sta bene proprio a tutte le fisicità, valorizzandone il look.

Questo capo possiede una linea originale, in grado di esaltare ogni tipo di silhouette. Dobbiamo sapere che il cappotto a uovo è perfetto soprattutto se la nostra fisicità è minuta. Infatti, se scelto della lunghezza giusta, è in grado di allungare la nostra figura.

Scegliamo un modello che sfiori o superi il ginocchio. In questo modo, non solo guadagneremo diversi centimetri, ma eviteremo anche l’effetto sacco.

Come abbinarlo

Uno dei grandi pregi di questo cappotto è che si adatta bene a moltissimi look. Consigliamo di indossarlo sopra ad un paio di jeans e ad un paio di ankle boots. In alternativa, questo cappotto è perfetto sopra un abito chemisier mini con taglio a campana.

Come abbiamo visto, possiamo sembrare più alte e slanciate a qualsiasi età: basta soltanto scegliere il cappotto giusto.