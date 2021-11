Tutti vorremmo vederci con qualche chilo in meno e coniugare moda e comodità. È sempre bello sentire un complimento come “ti vedo più magra” oppure “vestita così stai bene e si nota la perdita di peso”. Ed è ancora più soddisfacente quando, in realtà, non stiamo seguendo una dieta!

Questa è una delle tante gioie che ci regala la moda. Infatti questa è uno stile di vita, un modo di essere e di esprimere se stesso, che non si limita solamente ai capi di tendenza. Saper indossare, avere un portamento e avere stile sono cose innate che si perfezionano con il tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo condividere questi segreti della moda con gli stimati Lettori. Se si vuole stare sul pezzo, ecco come ritorna la moda degli anni 80 con questa borsa sofficissima e di tendenza per l’inverno 2022.

Magari l’abbiamo già dentro l’armadio come questi cappotti chic adatti a qualsiasi fisicità. E rimanendo sul tema della fisicità, non possiamo perderci questi capi comodi e perfetti per nascondere qualche chilo di troppo.

A tal proposito, la moda di indossare maglie e camicie in questo modo che sta spopolando fa perdere qualche taglia. Vediamo subito di quale si tratta.

Un po’ dentro e un po’ fuori

In questi ultimi tempi, avremmo avuto modo di notare un dettaglio particolare sul modo di vestire dei giovani. Maglie e camicie un po’ dentro i pantaloni e un po’ fuori. Non l’avremmo mai detto, eppure questa moda che sta spopolando fa perdere visibilmente qualche taglia.

Infatti è una moda che può servire a qualsiasi fisicità e a qualsiasi età poiché coniuga stile, tendenza, e giovinezza. Indossare le maglie dentro ai pantaloni non soltanto è una scelta giusta dal punto di vista prettamente della moda, ma è anche una scelta giusta per chi vuole apparire più magra.

Questa tattica aiuterà ad enfatizzare il punto vita e a slanciare maggiormente la silhouette, conferendo dinamicità e ordine. Ciò nonostante, bisogna considerare che indossare maglie e camicie in questo modo potrebbe far sembrare lo stile casual o sportivo. Facciamo attenzione allora per quale occasione decidiamo di vestire in questo modo.

La moda di indossare maglie e camicie in questo modo che sta spopolando fa perdere qualche taglia

L’unica pecca di questa moda sono i bozzetti che si creano inevitabilmente all’altezza dei fianchi, dovuti all’inserimento delle maglie dentro ai pantaloni. Sono antiestetici, per cui facciamo attenzione a come li inseriamo. Oppure possiamo optare per un cinturino da mettere sul giro vita e creare lo stesso effetto più ordinato.