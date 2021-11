Sembra che quando una persona senta il bisogno di stravolgere il proprio taglio di capelli, questo dipenda dalla voglia di cambiamento nella vita. Ecco che allora, partono le tante domande e dubbi su quale sia l’acconciatura migliore per il nostro viso, arrivando all’annosa domanda: meglio lunghi o corti?

Una domanda che molto spesso manda in panico buona parte di noi, sia uomini che donne, nella paura di commettere una scelta sbagliata.

Eppure un celebre hairstylist britannico sembra aver trovato una tecnica per rispondere a questo quesito.

Pochi conoscono questo trucco per capire subito se i capelli corti ci stanno bene

John Frieda è un grande professionista inglese del capello che vanta numerose collaborazioni con le star più celebri del Mondo dello spettacolo. Sotto le sapienti forbici di Frieda sono passati dei veri e propri mostri sacri, uno su tutti l’inossidabile cantante Madonna.

Dopo anni di studi, Frieda sembrerebbe aver trovato una tecnica per capire in pochi secondi se il taglio corto sia il più giusto per noi.

La tecnica è incentrata sulle proporzioni del viso e le sue caratteristiche che potrebbero essere accentuate, in positivo o in negativo, da un taglio corto.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Tutta questione di proporzioni

Tutto quello di cui avremo bisogno sono una matita ed un righello.

Posizioneremo la matita in senso orizzontale sotto al mento e faremo scendere il righello a partire dalla base del lobo. Successivamente, dovremo prendere la misura del punto in cui matita e righello si incrociano.

Se la matita incrocia il righello ad una lunghezza superiore ai 5,7 cm, forse il taglio corto non è la scelta più indicata per il nostro viso. Viceversa, quando la misura è inferiore ai 5,7 cm il taglio corto potrebbe essere quello giusto per noi.

Ulteriori consigli

Pochi conoscono questo trucco per capire subito se i capelli corti ci stanno bene ma per il bello non esiste una legge assoluta.

Ulteriore fattore per capire se il taglio corto è giusto per noi è la forma del viso, tra cui, quella ovale risulta la più adatta.

Chi invece ha un viso pieno e tondo, potrebbe accentuare le morbidezze con un taglio eccessivamente corto, per cui sarà consigliabile un taglio medio.

In questo caso una buona scelta potrebbero essere tagli che lasciano libero il collo slanciandolo, con capigliature asimmetriche e ciuffi.

In conclusione, questo è da considerare solo come uno stratagemma per un nuovo taglio ma, tuttavia, quello migliore rimane quello che più ci fa sentire a nostro agio con noi stessi.

