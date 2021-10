Premettiamo che avere qualche chilo in più non significhi stare male. Fortunatamente, anche il mondo della moda ha cambiato lo stereotipo della modella. L’abbiamo visto anche durante l’appuntamento annuale più importante, la Milano Fashion Week, come ormai la classica donna alta e magra sia stata superata. Infatti, abbiamo assistito alle sfilate della donna curvy, dalle forme più morbide.

Donne bellissime, intraprendenti e sicure di sé. Infatti essere in carne non significa stare male, anzi!

Ma per quelle donne che vogliono dimagrire per sentirsi più sicure e per stare bene in primis con sé stesse, consigliamo di rivolgersi ad un esperto che indicherà quale regime alimentare seguire. Inoltre, l’attività fisica gioca un ruolo essenziale per perdere peso più facilmente. E un frullato detox potrebbe essere un aiuto contro il gonfiore addominale per raggiungere la pancia piatta.

A tal proposito, anche il mondo della moda contribuisce ad essere sempre più belle e chic, basta scegliere le giuste opzioni. Come questi cappotti adatti a qualsiasi fisicità. Oppure, comodi e alla moda questi capi sono perfetti per nascondere i chili di troppo, soprattutto sulla pancia.

Abiti a trapezio e morbidi

Abiti morbidi, spezzati in vita, e abiti ideali per non enfatizzare il ventre che si appoggiano sulla silhouette, senza accentuare né la pancia né i rotolini. Inoltre, se le gambe sono un punto di forza potremmo scegliere un abito sopra il ginocchio in modo tale da spostare l’attenzione proprio su queste.

Qualsiasi indumento con scollo a V

Maglioni, abiti, T-shirt, top e chi più ne ha più ne metta sono ideali a nascondere i chili in eccesso ma solo ad una condizione: lo scollo deve essere a V. Sia che si abbia un seno prosperoso sia che questo non abbondi particolarmente, questi indumenti sono ideali per focalizzare l’attenzione sulla parte superiore del corpo.

Blazer lunghi

Del blazer già ne avevamo parlato come un capo che ritorna di moda proprio quest’autunno 2021 ed è l’ideale per nascondere pancia e rotolini. Ma deve essere lungo in modo da creare due linee verticali che slanciano la silhouette. Inoltre, deve essere di un tessuto non troppo pesante proprio per evitare di creare ancora più volume.

Jeans e pantaloni a vita media

Considerando il fatto che la vita bassa evidenzierebbe troppo la pancia bassa, mentre la vita alta creerebbe uno strato di pancia di qualche centimetro in più, la vita media sarebbe l’ideale. Da abbinare a camicie, T-shirt e maglioni morbidi.

Insomma, abbiamo una vasta scelta di opzioni per valorizzare i nostri punti di forza e nascondere qualche rotolino in più. Inoltre, vi sono altri consigli da seguire assolutamente se si è curvy e se si vuole che si ponga l’attenzione su una particolare parte del corpo e cosa evitare.