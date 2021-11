Arriva il nuovo Bonus patente da 1.000 euro per under 35 inclusi i percettori reddito di cittadinanza

Abbiamo già visto che la prossima Legge di Bilancio porterà con sé un ricco Bonus affitti fino a 2.400 euro per gli under 31.

Ma le novità non finiscono qui, giacché è in arrivo un nuovo Bonus da 1.000 euro per prendere la patente. È questo, infatti, uno dei contenuti del decreto Infrastrutture che, dopo alcune modifiche, ha ottenuto l’ok in prima lettura alla Camera ed è ora passato al Senato. Secondo la tabella di marcia, il decreto dovrebbe essere convertito in legge entro martedì, il prossimo 9 novembre.

A dire il vero il decreto spazia su molti fronti: monopattini, foglio rosa, mezzi agricoli, etc. Tuttavia, qui esporremo solo quella che riguarda il nuovo incentivo. In sintesi, arriva il nuovo Bonus patente da 1.000 euro per under 35 e inclusi i percettori reddito di cittadinanza ed altri percettori di ammortizzatori sociali.

Cosa riguarda il nuovo Bonus?

Fino al prossimo 30 giugno, il decreto prevede un rimborso spese (documentate) per chi prende la patente per lavorare come autotrasportatore. La misura quindi alleggerirebbe i costi legati alle varie abilitazioni professionali necessarie per lavorare come autotrasportatore per conto terzi.

Secondo l’attuale testo del decreto, la misura andrebbe a beneficio di giovani di età non superiore ai 35 anni. Sono inoltre inclusi i titolari del reddito di cittadinanza o i percettori di altri ammortizzatori sociali di un Bonus. Almeno per il 2022, le risorse stanziate ammontano a 1 milione di euro.

Come anticipato, il tetto massimo del contributo è pari a mille euro. Ad ogni modo l’importo del ristoro riconosciuto non dovrebbe superare il 50% delle spese sostenute e documentate.

Altri “vincoli” previsti per il riconoscimento

Il testo del decreto subordina il riconoscimento del contributo a un’altra condizione.

Il richiedente, nei 3 mesi dal conseguimento della patente o abilitazione professionale, deve dimostrare di aver stipulato un contratto di lavoro con qualifica di conducente. Questo deve avere durata pari almeno a sei mesi ed intercorrere con un’azienda del settore autotrasporti di merci per conto terzi.

Adesso non resta che attendere innanzitutto la conversione in legge del decreto e conoscere il testo definitivo della misura. Poi ci sarà il decreto attuativo (ad opera del Ministero interessato, quello delle Infrastrutture, il MIT), che fisserà i vari dettagli tecnici. Cioè quali documenti produrre, i termini di presentazione delle domande, il canale online per l’inoltro delle istanze, le eventuali FAQ, etc. Soprattutto dovrà chiarire le modalità di erogazione del Bonus.

Ricordiamo infine che il decreto attuativo arriverà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

