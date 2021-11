La borsa, come le scarpe, è l’accessorio più ricercato da ogni donna. Pratica e utile, piccola o grande poco importa, la borsa rappresenta una vera e propria passione. Chi non ha dentro l’armadio una sfilza di borse super colorate e adatte a ciascuna stagione?

La borsa è stata un’invenzione geniale, eppure forse molti non sanno che le prime borse sono state realizzate appositamente per gli uomini. Fu solo agli inizi del ‘900 che la borsa assunse tratti adatti anche alle donne, e per lo più si utilizzava per viaggiare.

Dopo la fine della Grande Guerra e successivamente agli aiuti economici e alla ripresa della crisi, furono inventate le pochette adatte alle donne, assumendo l’accezione dei primi borselli per gli uomini. Ma è stata l’iconica Coco Chanel ad interpretare la borsa come l’accessorio fondamentale per perfezionare lo stile di ogni donna.

Grazie a Chanel, dunque, possiamo utilizzare la borsa anche senza metterci letteralmente nulla dentro. Chiaramente con il trascorrere del tempo la moda delle borse si è trasformata fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma ormai siamo abituati a vedere come la moda, a volta, ritorna. Ecco perché ritorna la moda degli anni 80 con questa borsa sofficissima e di tendenza per l’inverno 2022.

La Teddy Bag

Si chiama teddy bag ed è una borsa che, come dice la parola stessa “teddy”, ricorda la morbidezza dell’orsetto di peluche. Chi non ha mai avuto un peluche a forma di orso chiamato Teddy? La particolarità di questa borsa è la sua creazione utilizzando lo shearling.

Questo è la pelliccia di montone e dell’agnello dopo la tosatura, ed è diventato un must have il giaccone tanto utilizzato negli anni 80. Abbiamo detto che la moda ritorna, e questa frase è azzeccata anche in questo caso perché per la nuova stagione invernale saremo invasi da giacche shearling.

Su questa scia, farà ritorno anche la borsa teddy bag o shearling e si tratta di un tessuto ecologico. Questa sarà la tendenza del cosiddetto stile cozy, ossia la ricerca della comodità e della morbidezza. Uno stile un po’ stravagante e coraggioso.

Esempi di teddy bag sono le borse firmate Dior con la pelliccia bianca intorno ai bordi, oppure quelle firmate da diverse maison interamente coperte da pelliccia colorata o con diverse sfumature. Infatti per l’inverno 2022 l’intenzione è quella di osare. I classici colori che si adattano a tutto ormai sono superati, proprio per questo si vuole rischiare con colori dalla tonalità accesa.

Nuovo stile, nuova moda. Chi ha il coraggio di osare?