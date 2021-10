Per quest’autunno e per l’inverno che ci attende a braccia aperte non possiamo non seguire le tendenze che ci detta la moda. Abbiamo visto che non per forza l’inverno significa imbottirci di capi pesanti che ci coprono fino a farci sembrare l’Omino Michelin. Infatti, sembra incredibile ma quest’anno ritorneranno alla moda le gonne corte adatte a qualsiasi età e abbiamo una vasta scelta tra diversi modelli.

Inoltre, non sempre sappiamo cosa indossare durante i weekend autunnali. Un po’ per il tempo incerto, un po’ per gli abbinamenti, le domande sull’abbigliamento serale ci assalgono ogni volta che arriva il sabato. Eppure grazie a queste idee outfit possiamo coniugare moda, comodità e basse temperature.

Proseguendo su questa scia, un must have di queste stagioni è il cappotto. Morbido e caldo, bisogna scegliere bene il cappotto giusto. Non tutti, infatti, sono adatti ad ognuno di noi, per via del tessuto, della fantasia e dell’occasione in cui lo dovremmo indossare.

Eppure in pochi comprano questi cappotti ma dovremmo perché alla moda e adatti a ciascuna fisicità.

Pelliccia sintetica corta

Nera, bianca o colorata dai colori autunnali e invernali, la pelliccia sintetica corta sopra i fianchi è l’ideale per avere un look di tendenza e quasi elegante. Ovviamente questo vale per quelle tonalità di colori più tenui come il nero, il bianco, il grigio, il bordeaux e il marrone. Se, invece, sono colorate in azzurro, rosa, viola e chi più ne ha più ne metta risultano più casual.

È perfetta poiché versatile: oltre ai pantaloni morbidi, abiti corti e tacchi, si può indossare anche con i jeans e sneakers. Sta bene a qualsiasi fisicità, basta non esagerare con il volume se si è curvy.

Piumino con cintura

Capo icona della stagione, il piumino con cintura è molto chic ma soprattutto tanto comodo. La scelta sulla lunghezza sarebbe da valutare, considerando soprattutto la propria altezza. Per quanto riguarda la fisicità, è importante che le impunture non siano troppo spesse, perché tenderanno ad ingrassare un fisico curvy, e che non si esageri con l’aderenza della cintura. Questo porterebbe, infatti, ad avere una vita stretta ma al contempo dei fianchi larghi e un seno ancora più prosperoso.

Cappotto con cintura

Il cappotto che sembra una vestaglia, se non fosse per il tessuto, è perfetto per esprimere la propria femminilità. L’ideale per apparire raffinate e alla moda, il cappotto con cintura è adatto a tutte le fisicità. Sui fianchi o sopra il ginocchio, bisognerebbe scegliere la lunghezza in base alla propria altezza. Inoltre, anche per questo vale la regola della cintura non troppo stretta per i fisici morbidi e si abbina perfettamente a degli stivaletti, ma soprattutto alle décolleté.

Questi capotti dovrebbero essere dei classici e dovremmo averli tutti dentro l’armadio. Ad ogni outfit, il suo cappotto. Ciò nonostante, questi tre modelli sono adatti a qualsiasi occasione e valorizzano i nostri punti di forza. Se scelti e usati con ponderazione, staranno benissimo anche alle donne curvy.