La migliore birra da comprare al supermercato costa meno di 2 euro: lo rivelano i test di Altroconsumo

La birra è una delle bevande più amate e consumate dagli Italiani, perfino più del vino. D’altra parte cosa c’è di meglio di una birretta bevuta con gli amici quando la sete si fa sentire? Ma come scegliere la migliore? Se sei indeciso di fronte agli scaffali del supermercato, puoi farti guidare dai test condotti da Altroconsumo.

Con l’arrivo del caldo sale la voglia di una birra ghiacciata da consumare in compagnia, magari con una bella pizza. La birra è una bevanda gradevole e molto amata, soprattutto in estate. Ma come scegliere un buon prodotto? Il prezzo non è sempre indicativo e non sempre spendere di più vuol dire comprare il prodotto migliore. Però può aiutarci nell’acquisto l’ultimo report di Altroconsumo. L’associazione dei consumatori ha infatti analizzato 30 birre chiare stilando una classifica finale. Ecco la migliore birra da comprare.

Un doppio test

Le birre chiare sono bevande leggere con una bassa gradazione alcolica, perfette per l’estate. Hanno un sapore molto gradevole, poco amaro e abbastanza fruttato per la ridotta quantità di luppolo impiegata nella fase di produzione. Presentano una schiuma alta e spessa che resiste a lungo nel bicchiere.

Per stabilire quale fosse la migliore, l’Associazione dei consumatori le ha sottoposte a un doppio test, uno basato sull’assaggio, l’altro su analisi di laboratorio. Nel primo test i giudici hanno assaggiato più volte le birre, senza indicatori di marca e proposte in sequenze diverse. Hanno attribuito un punteggio maggiore alle birre più corpose, con profumo e aroma più intensi e, al gusto, leggermente più amare. Le analisi di laboratorio hanno accertato che i prodotti fossero in linea con la normativa vigente e con quanto dichiarato nell’etichetta.

La migliore birra da comprare

La birra che ha ottenuto il punteggio migliore è la Corona Extra con 78/100. Nel formato da 35,5 cl viene venduta a un prezzo compreso tra 1,25 euro e 2,50 euro. È una birra mediamente alcolica, dal gusto leggero con note fruttate. Si consiglia di berla direttamente dalla bottiglia con una fettina di lime infilata nel collo per esaltarne la freschezza.

Ha ottenuto il massimo punteggio al test dell’assaggio anche una birra meno nota e meno cara, la Finkbrau Lager, premiata anche come Miglior Acquisto, venduta a un prezzo compreso tra 0,79 euro e 1,05 euro. È una birra corposa dai profumi intensi con schiuma densa e persistente.

Altre birre che hanno ottenuto una valutazione alta

Al secondo posto nella classifica con un punteggio di 77/100 troviamo tre prodotti: la Menabrea Original (prezzo: 1,38/2,25 euro), la Dreher (prezzo: 1,05/1,39 euro) e la Birra Moretti (prezzo: 0,99/1,70 euro).

Altre birre che hanno ottenuto una valutazione alta sono: