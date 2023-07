Come indossare le scarpe anni ‘90 più di moda dell’estate 2023 per essere cool e di tendenza

La ciclicità della moda non è un mistero. Tornare ai mitici anni ‘90 per alcuni sarà un trauma mentre per altri un vero sogno. Non solamente vita bassa e top cortissimi, ma anche scarpe dalle zeppe over. Tra queste le più rappresentative sono, certamente, le buffalo tornate di gran moda in questo periodo.

La moda è ciclica, vale per l’abbigliamento come per le calzature. Dopo il ritorno dei sabot e delle scarpe con la punta è il momento delle buffalo. Chi è cresciuto negli anni ‘90 si ricorderà queste scarpe con la suola stratosferica utilizzate da ragazze, ma anche qualche ragazzo, abbinate nei modi più stravaganti. Vere e proprie sneakers con una suola importante che, oltre a slanciare, potrebbe però anche appesantire leggermente la figura. Si potranno acquistare in colori classici come bianco o nero oppure coloratissime. Sicuramente sono sneakers che non ci faranno passare inosservate. Ma ecco come indossarle per ricreare uno stile invidiabile.

Come indossare le scarpe anni ‘90

Le buffalo e, in generale, le sneakers con zeppe in gomma potranno essere utilizzate in molti modi diversi. Dall’abbinamento in perfetto stile anni ‘90 con pantaloni a gamba larga o a zampa e crop top, ad outfit più romantici. Si tratta di scarpe perfette anche con un vestitino corto in estate o con collant neri o fantasia in inverno. Sicuramente un tipo di calzatura molto versatile da declinare secondo il proprio stile. Infatti, saranno perfette anche utilizzate insieme ad un paio di jeans skinny per creare un contrasto tra il pantalone stretto e le suole over.

Sicuramente una calzatura non adatta a tutte, se lo stile è bon ton meglio evitare perché ci si potrebbe ritrovare poco a proprio agio. Anche se il contrasto tra un look sobrio e queste calzature over potrebbe risultare molto interessante. Ecco come indossare le scarpe anni ‘90 più discusse di sempre.

Quali comprare

Quando si parla di buffalo non si fa riferimento ad un solo paio ma a decine di versioni diverse introdotte sul mercato nel corso degli anni. Da suole super spesse a suole dalla zeppa media, la parola d’ordine è sorprendere.

Non passeremo inosservati con le classiche buffalo nere a circa 200 euro. Per chi volesse spendere decisamente di meno, su Zalando si trovano altri modelli di buffalo con zeppa più bassa. Un esempio il modello Chai a circa 120 euro oppure le triplet lace scontate a 80 euro. Scarpe che hanno davvero fatto la storia della moda.