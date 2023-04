La pizza migliore al Mondo 2023: chi vince tra napoletana classica, alla romana e pizza fritta

La pizza è un grande simbolo della cucina italiana portata poi in tutto il Mondo. Adesso ci sono diverse categorie, ma qual è la migliore pizza al Mondo? Quali premi ha avuto l’Italia? Ecco le premiazioni per ogni categoria del Campionato del Mondo di Pizza 2023.

Tutti sanno cos’è la pizza, anche dall’altra parte del Mondo. Nasce in Italia come un impasto a base di farina, acqua e lievito che poi viene farcito con diversi ingredienti. La pizza per eccellenza è senza dubbio la pizza Margherita, la più semplice e quella nata in onore della regina Margherita di Savoia.

Questa prelibatezza tutta italiana ha origine a Napoli, quando al cuoco Raffaele Esposito viene chiesto di preparare qualcosa di speciale per la visita dei reali in città.

Ad oggi, esistono tantissime pizze con nomi diversi, ingredienti vari. Esistono pizze senza pomodoro, pizze fritte, ma anche diversi tipi di impasto.

Al Campionato del Mondo di Pizza, che si è svolto a Rimini, centinaia di pizzaioli si sono confrontati per convincere la giuria che ognuno di loro era il creatore della pizza migliore al Mondo 2023. Ma chi ha vinto nelle varie categorie proposte?

Cerchiamo di fare un resoconto della gara e capire chi è stato premiato. Non hanno partecipato solamente pizzaioli italiani e non sono stati premiati solamente pizzaioli italiani. Non c’è da stupirsi, ormai la pizza appartiene a tutte le persone del Mondo.

La pizza migliore al Mondo 2023: chi si aggiudica il primato?

Se vogliamo rimanere in Italia, nel 2022 è stata fatta la classifica nazionale delle migliori pizzerie del nostro Paese e il migliore pizzaiolo è risultato essere un siciliano. Per il quarto anno consecutivo, la migliore pizzeria d’Italia è stata proclamata quella di Francesco Martucci, “i Masanielli” di Caserta.

Tuttavia, qualche mese fa si è svolto il Campionato del Mondo a Rimini e non ci sono state sorprese nella categoria pizza classica. Si è aggiudicato il premio Davide D’Albenzio della Pizzeria Foconé di Sambuceto in provincia di Chieti. Mentre nella categoria pizza napoletana ecco il colpo di scena: ha vinto il pizzaiolo polacco Yurii Felik.

Ecco tutti gli altri premi della competizione:

alla romana : Paolo Monaco del “Caffè Pizzeria Peppino” di Vigonza (Padova);

: Paolo Monaco del “Caffè Pizzeria Peppino” di Vigonza (Padova); pizza fritta : premiato Pietro Sementilli, della Locanda Del Passante di Roccasecca (provincia di Frosinone);

: premiato Pietro Sementilli, della Locanda Del Passante di Roccasecca (provincia di Frosinone); al metro : Zaffira Zanotti, pizzaiola della pizzeria “La Lucciola, Ostello Trentapassi” di Zone (Brescia);

: Zaffira Zanotti, pizzaiola della pizzeria “La Lucciola, Ostello Trentapassi” di Zone (Brescia); in pala : Nicola Sardella di Teramo, titolare delle pizzerie “Mr Berry’s”;

: Nicola Sardella di Teramo, titolare delle pizzerie “Mr Berry’s”; al mattarello : Lorenzo Carletti del “Ristorante – Pizzeria Il Contado” di Sant’Elia, (Viterbo);

: Lorenzo Carletti del “Ristorante – Pizzeria Il Contado” di Sant’Elia, (Viterbo); a quattro mani (cuoco e chef): Laurentiu Oprea della pizzeria “Pizzerie La Cabana” di Gherla in Romania.

Oltre a questi, ci sono state diverse altre gare con somma di punteggi che valutavano anche la velocità e la lunghezza dei prodotti. Da segnalare la gara “pizza senza glutine” che ha visto la vittoria di Leandro Linoci di Prato.

Qual è la pizza più venduta in assoluto?

La pizza più ordinata in Italia, in pizzeria e da asporto, è la Margherita seguita subito dopo da Prosciutto e Funghi e Capricciosa. Il primato della pizza storica continua a mantenersi anche nel resto del Mondo, ma stanno prendendo sempre più piede le pizze americane, come la Hawaii o la California.