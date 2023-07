Qual è il mare più pulito d’Italia? Ecco la classifica da consultare prima di scegliere dove andare in vacanza

Estate, tempo di mare per molti. Tra le variabili più importanti tra cui scegliere la località in cui andare a trascorrere una, due o tre settimane c’è sicuramente il costo. Subito dopo le attrazioni che i vari luoghi propongono, quindi divertimenti, vita notturna e attività commerciali. E la qualità del mare? Scopriamola insieme analizzando la classifica stilata annualmente da Legambiente.

Nella scelta della vacanza, molto spesso, non incide molto la qualità delle acque in cui si andrà a fare il bagno. Sembra una contraddizione, ma nella realtà è così, altrimenti non si spiegherebbe perché alcune località, con un mare decisamente inferiore alla media, vengano privilegiate rispetto ad altre. Certo, la ricettività non è la stessa ovunque, ma le comodità e la mondanità hanno quasi sempre la meglio sulla bontà dell’acqua.

Come ogni anno a inizio estate, puntuale è arrivata la classifica di Legambiente che ha stilato la graduatoria dei mari più puliti del nostro Paese. Premiando 20 località con il prestigioso riconoscimento delle 5 vele. Insomma, dovrebbe essere uno strumento utile da consultare prima di scegliere il posto per le proprie vacanze.

La classifica di Legambiente

Come quasi tutti i concorsi che si rispettano, per creare un po’ di suspense, si inizia dalle posizioni di retrovia per poi andare a salire fino al podio e a proclamare il vincitore. Nelle prime venti troviamo rappresentate ben sette Regioni italiane: Sardegna, Toscana, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria. Mancano Marche e Abruzzo. Se però si pensa che la sorpresa del 2023 è l’ingresso in classifica di una città come Tropea, si capisce bene l’alto livello di competitività. La Regione con capoluogo Catanzaro, pur potendo vantare spiagge di prim’ordine, è ritornata al top solamente quest’anno.

Poco più avanti, troviamo la Sicilia, con l’isola di Pantelleria. Al diciottesimo posto ecco la splendida Maratea, in rappresentanza della Basilicata. Anche questa Regione ha solamente una località in classifica. Vieste e il Gargano sono al diciassettesimo posto, mentre alla posizione sedici troviamo la Sardegna con la Gallura. Il nome di questa Regione lo sentiremo nominare spesso da adesso in poi.

Qual è il mare più pulito d’Italia? Duello Sardegna vs Toscana

Bosa e Budoni sono i due luoghi successivi, prima che al tredicesimo posto si segnali il magnifico Cilento, rappresentato da San Mauro, sicuramente meno noto di altre cittadine della zona, come Camerota o Palinuro. L’isola di Salina, appartenente all’arcipelago delle Eolie, porta la Sicilia in dodicesima posizione, dietro a due mete toscane. L’isola di Capraia e Capalbio, meta turistica di molti Vip. Ottava e nona posizione sono occupate ancora dalla Sardegna, rispettivamente con Cabras, in provincia di Oristano, e Posada in quella di Nuoro. Non propriamente due nomi così diffusi, quando parliamo di vacanze in terra sarda. Settima è la splendida isola del Giglio, in Toscana, che precede San Giovanni a Piro, Comune che si affaccia sul golfo di Policastro, non facilmente raggiungibile, ma che offre panorami davvero mozzafiato.

La top 5 viene aperta dal Comune sardo di Domus de Maria, a Sud dell’isola, mentre al quarto posto troviamo ancora la Toscana, con Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, a pochi passi da Punta Ala e con l’isola d’Elba di fronte. Eccoci arrivati al podio. Medaglia di bronzo ideale per il Cilento, più precisamente per Pollica, piccola cittadina che confina con la più famosa Acciaroli. Nardò, in Salento, con il suo meraviglioso Parco Naturale del Selvaggio occupa la piazza d’onore alle spalle del vincitore.

Qual è il mare più pulito d’Italia? La risposta esatta è Baunei, in provincia di Nuoro, che porta la Sardegna a trionfare in questa speciale classifica. Si affaccia sulla costa orientale dell’isola e le sue spiagge incontaminate sono raggiungibili solo a piedi o in barca. Questo fa sì che siano delle meraviglie ancora inesplorate dal turismo di massa.