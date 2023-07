È questa la località di montagna dove comprare un villino a 63.000 euro per fuggire dal caldo della città

Quando il caldo diventa insopportabile sono molti quelli che scelgono la montagna per un weekend o per una vacanza lunga. Comprare casa in una località tra i monti potrebbe rivelarsi una soluzione molto vantaggiosa. Ecco perché.

L’estate, finalmente! Ma anche caldo e afa insopportabili soprattutto nelle grandi città dove in alcuni giorni non si respira proprio. E allora chi può scappa via, al mare o in montagna. Ma c’è anche chi in montagna decide di rimanerci a vivere, se i servizi sono buoni e la città non troppo lontana. È questa la tendenza registrata dalle aziende che operano nel settore.

Sull’Altopiano

In Veneto, una zona molto gettonata è l’Altopiano di Asiago. Non proprio montagna, non troppo distante dalle maggiori città. Un buon compromesso, insomma. In meno di un’ora si raggiunge Vicenza, in poco più di un’ora Padova. Un posto per comprare una seconda casa dove andare anche solo per un weekend e in cui tanti decidono di rimanere e trasferire la residenza. Il territorio dell’Altopiano offre paesaggi incontaminati, bellezze naturalistiche e eleganti località, ideali per le vacanze estive e invernali. Ospita inoltre luoghi di notevole interesse storico legati agli eventi della Grande Guerra.

È questa la località di montagna in cui acquistare casa

Chi decide di comprare una casa sull’Altopiano apprezza soprattutto la possibilità di vivere in un contesto naturalistico molto bello dove tutto scorre con maggiore lentezza. E apprezza la purezza dell’aria e un clima che non conosce l’afa. Quanto costa una casa in questa zona? Negli ultimi anni i prezzi sono aumentati perché è cresciuta la domanda ma rimangono sempre abbordabili se confrontati con quelli di una grande città. Ad esempio, ad Asiago con 63.000 euro è possibile acquistare una villetta a schiera di 70 mq, in buono stato e già arredata. La casa si trova in posizione panoramica a 1100 metri di altezza con uno splendido affaccio sulla pianura. Dispone di garage e di impianto di riscaldamento autonomo. Un aspetto da non sottovalutare è l’assenza di spese condominiali. L’immobile è in vendita sul portale Immobiliare.it.

Il prezzo di un appartamento

Asiago è il centro più vivace dell’Altopiano. È una cittadina elegante con tanti negozi e servizi di ristorazione, circondata da numerose contrade, da prati e boschi. È questa la località di montagna in cui anche a meno di 60.000 euro si può acquistare un appartamento. Sul sito Immobiliare.it ce n’è uno in vendita a Sasso, una frazione di Asiago. Si tratta di un trilocale di 65 mq che si può acquistare a 54.000 euro. È un appartamento luminoso in posizione soleggiata. Ha un ampio soggiorno con la caratteristica stufa a legna, due camere e servizi. Dispone di un posto auto esterno e di un bel terrazzo soleggiato di proprietà del condominio. Inoltre ha riscaldamento autonomo alimentato a metano.

(n.d.r. *Non ci sono rapporti fra ProiezionidiBorsa e le testate menzionate o con chi ha pubblicato gli annunci e/o i proprietari degli immobili. Tutti gli annunci sono riportati a titolo informativo. Pertanto, riguardo veridicità e contenuti non si assumono responsabilità e si rimanda ai siti indicati delle agenzie immobiliari.)