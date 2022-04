Con la primavera torna a crescere rigogliosa l’erba dei nostri giardini. Con cadenza quindicinale dobbiamo tosare l’erba ma il contenuto del rasaerba è preziosissimo non solo se utilizzato in giardino. In questo articolo vedremo un uso pratico dell’erba tagliata e alcune idee creative veramente geniali.

Sarebbe un terribile errore portare in discarica l’erba del prato tagliata perché utilizzata in questi modi vale oro

L’erba tagliata offre nutrimento al terreno e ai microrganismi che la popolano. I lombrichi e i microbi “buoni” presenti nella terra si ciberanno di questo scarto che in realtà è preziosissimo

L’erba, anche se tagliata è fonte di carbonio e ricca di sali minerali. Potremo utilizzarla come pacciamante ossia come copertura del terreno soprattutto se abbiamo un terreno argilloso. La pacciamatura con l’erba aiuterà a mantenere umido il terriccio ricco di argilla. Il rischio, infatti, che comporta questo terreno è la scarsa permeabilità all’acqua per la densità che lo caratterizza. È inoltre un ingrediente perfetto per arricchire il nostro compost.

Il quadro con l’erba tagliata

Per questa idea creativa l’occorrente è veramente economico. Ci basterà una tela da dipingere e colla vinilica. Riportiamo sulla tela una sagoma molto semplice come un cuore, un coniglietto o un fiore. Possiamo disegnarla a mano libera oppure ricalcarne i contorni con un lucido. Ora con un pennellino, spalmiamo l’interno con la colla vinilica. Prendiamo l’erba tagliata, ormai essiccata, e tritiamone grossolanamente alcune manciate nel tritatutto. Se desideriamo che l’erba abbia il colore originale, ci basterà utilizzare un colore spray verde brillante da spruzzare sull’erba. Ora spolverizziamola sulla sagoma con la colla. Lasciamo asciugare. Quando sarà asciutta la colla rovesciamo la tela e diamole qualche colpo sul bordo e facciamo cadere l’erba in eccesso. Ecco pronto il nostro quadretto primaverile. Potremo divertirci a creare una serie di tre quadretti con l’erba tagliata posizionandoli all’ingresso o sopra al divano.

Un vaso vegetale

Se abbiamo dei vecchi vasi in terracotta un po’ macchiati potremmo dargli nuova vita semplicemente grazie all’erba tosata. Dovremo semplicemente spennellare i lati del nostro vaso con la colla vinilica e lasciarvi cadere a pioggia l’erba tagliata. In questo caso anche se, una volta essiccata, l’erba assumerà il caratteristico colore giallo paglia, otterremo ugualmente un effetto molto suggestivo.

Scuotiamo leggermente il vaso in modo da far cadere l’erba in esubero. Non ci resta che riempire il vaso e interrare qualche fantastica piantina.

Sarebbe un terribile errore portare in discarica l’erba del prato tagliata. Infatti potremo riutilizzarla in questi splendidi modi.

Lettura consigliata

Basterà un cucchiaio di aceto e di bicarbonato per capire se abbiamo il terreno giusto e di qualità per seminare e coltivare le patate o i pomodori, la lavanda o le fragole