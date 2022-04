Aprile sta per finire e noi cominciamo già ad interrogare le stelle per sapere come sarà il prossimo mese. Saremo fortunati? La Dea bendata che regala momenti di felicità insperati si ricorderà di noi? Il lavoro ci darà i risultati sperati? E come saranno i rapporti con il capo? Se aspettiamo il grande amore ci chiediamo se arriverà finalmente a maggio. Sappiamo già che le risposte delle stelle hanno bisogno della nostra spintarella e che per avere risultati nella vita occorre tanto olio di gomito e non solo la fortuna. Ma se le stelle ci assecondano avremo la carica giusta per mordere la vita.

Un maestro inflessibile

Momento decisamente fortunato per il segno del Toro, il secondo dello Zodiaco, dotato di grande senso pratico e forza di volontà. La fortuna si colorerà di smeraldo, la pietra che porta fortuna ai nati di questo segno e li guiderà verso una svolta positiva. È vero che il transito di Saturno in Acquario ha generato complicazioni e tensioni nei mesi scorsi, ma forse le cose stanno evolvendo. Saturno cambia di segno ogni tre anni e ridefinisce equilibri e posizioni.

Certamente averlo contro ci fa sentire un po’ sfigati e guardiamo con invidia agli altri segni che si sottraggono al suo influsso negativo, ma forse le cose non stanno esattamente così. Saturno è un maestro inflessibile che ci mette a dura prova ma ci obbliga poi a tirare fuori il meglio di noi stessi, la grinta e la determinazione. Ci bacchetta e ci costringe a seguire regole ferree, ma ci premia con i risultati. È come un insegnante di vecchio stampo che ci costringe a studiare quando non ne abbiamo voglia, ma poi ci premia con risultati insperati.

La fortuna si colorerà di smeraldo e guiderà al successo questo segno zodiacale sotto l’influenza positiva di Giove nonostante Saturno contro

Una sfiga costruttiva, quindi. Da accettare come un invito al cambiamento e alla svolta positiva. Niente più rinvii, ma azione che produce risultati. Un aiutino ci arriva anche da Giove, che all’inizio del mese di maggio fa il suo ingresso in Ariete e con la sua generosità sarà capace di farci trasformare le situazioni negative in positive con nostro grande sollievo. Giove permetterà ai nati del segno di concentrarsi nel lavoro senza lasciarsi distrarre dalle scaramucce di Saturno. E il successo sarà garantito.

Ci saranno nuove opportunità per i più giovani e promozioni in vista per chi lavora da tempo ad un avanzamento di carriera. Anche Marte sarà in posizione favorevole a fine mese e influenzerà positivamente l’aspetto economico. Forse avremo la possibilità di guadagnare di più. Le stelle consigliano di curare l’alimentazione e lo stile di vita. Bando quindi ai peccati di gola e alla pigrizia. Largo spazio invece a passeggiate all’aria aperta e a cibi più sani e ricchi di vitamine. La salute ne sarà avvantaggiata e anche l’umore.

