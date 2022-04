Aria di cambiamento per alcuni segni zodiacali, così dicono le stelle. C’è chi desidera i cambiamenti e chi non li vorrebbe mai. Un vecchio proverbio dice che chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova. È un invito al cambiamento? Dipende. C’è chi dice che è un invito alla prudenza, a non allontanarsi da ciò che ci è noto e può anche apparirci noioso per affrontare l’ignoto con tutte le sue incognite. Ma c’è anche chi considera il cambiamento un’esperienza positiva in sé, che apre nuove possibilità tutte da cogliere. La strada nuova potrebbe riservarci piacevoli sorprese.

Il pianeta dell’ottimismo

Giove, il pianeta dell’ottimismo, è in transito nel segno dei Pesci e, secondo la tradizione astrologica, porterà a una maggiore capacità di comprensione della complessità del reale. Stimolerà anche ad essere creativi e propositivi. Insomma porterà tanta gioia di vivere e dispenserà regali. Quali segni saranno i fortunati? Chi potrà meglio beneficiare di questi influssi positivi?

Le stelle ci dicono che il Sagittario è sicuramente tra i privilegiati. È un segno ottimista di natura e pronto ad accettare le sfide e le scommesse. La sua natura di esploratore lo spinge sempre oltre i confini conosciuti e le novità sicuramente non gli dispiacciono. Dovrebbe solo credere un po’ di più in se stesso e non lasciarsi frenare da dubbi ed esitazioni. La parola d’ordine è: autostima. È l’unica arma per mettersi alla prova. Le stelle raccomandano di seguire l’istinto e di lasciarsi guidare dall’intuito alla ricerca di opportunità che non mancheranno.

La fortuna sorriderà a questi segni zodiacali audaci che sapranno realizzare i loro desideri sotto l’influenza di Giove in Pesci

Ma a trarre maggiori vantaggi dalla situazione sarà il segno dei Pesci, il grande favorito. Se finora qualche desiderio era rimasto inesaudito, ora è possibile trovare finalmente il coronamento ad ogni sogno rimasto nel cassetto.

Le stelle promettono incontri significativi, quelli che cambiano la vita, e la nascita di nuovi amori. Promesse importanti per gli inguaribili romantici di questo segno che amano crogiolarsi nei sentimenti. E mettono l’amore al primo posto. La loro innata creatività sarà potenziata da Giove che, sempre magnanimo, elargisce regali. D’altronde è il re degli dei e i re sanno quando essere generosi. Gli artisti di questo segno e i creativi potranno gioire perché troveranno ispirazione per i loro progetti.

La fortuna sorriderà a questi segni zodiacali e gli altri non se ne abbiano a male.

