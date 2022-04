Denaro, amore e fortuna sono gli aspetti della vita che ci interessano di più e di cui chiediamo spesso il responso delle stelle. Le interroghiamo anche se siamo scettici e razionali e non crediamo più di tanto all’oroscopo. Sicuramente la vita è fatta di concretezza e pragmatismo, ma qualche volta lasciarsi andare può essere un bene, sia pure con molta ironia. L’oroscopo può farci sorridere e rischiararci la giornata, come una pacca sulla spalla. Non ci risolve i problemi, ma ci dà la spinta per risolverli da soli.

Mantenere i nervi saldi

Quali indicazioni ci danno le stelle per l’ottavo segno dello Zodiaco, lo Scorpione? Non è tra i più fortunati dell’anno. Il podio per il 2022 spetta al Toro e all’Ariete, al Sagittario e ai Pesci. Lo Scorpione invece dovrà faticare e conquistarsi tutto con grande tenacia. Dovrà mettere in campo la sua proverbiale intelligenza ed operare strategicamente per raggiungere risultati interessanti soprattutto nel lavoro. A maggio l’opposizione di Saturno continua e rende tutto molto complicato e difficile.

Le stelle consigliano di non perdere la calma e di non lasciarsi andare al nervosismo, ma di mantenere i nervi saldi per controllare lo stress e non disperdere energie. Si rischia di essere veramente pungenti con gli altri e di ferire le persone vicine con la solita ironia tagliente. I rapporti di lavoro potrebbero diventare molto tesi e costringere a cambiamenti radicali. Si potrebbe arrivare a lasciare il proprio lavoro per sceglierne un altro. Le stelle consigliano di non essere troppo suscettibili e di non lasciarsi ferire e bloccare dai giudizi degli altri.

A maggio l’opposizione di Saturno porterà alti e bassi nella vita di questo segno zodiacale che saprà reagire con grande tenacia

Durante il mese di maggio anche l’amore potrebbe risentire della situazione e i rapporti occasionali o di lunga data potrebbero deteriorarsi. Chi ama uno Scorpione sa quanto possa essere difficile una convivenza con i nati di questo segno. Sono dei bei tenebrosi che non si rivelano mai completamente e proprio per questo risultano molto affascinanti. Ma sanno essere anche molto possessivi ed egocentrici. Possono esercitare una forte attrattiva, ma anche essere molto taglienti e mettere a dura prova la resistenza del partner. Per fortuna possono sempre contare sulla forte carica sensuale di cui sono dotati. Le stelle raccomandano ai nati del segno di non abbandonarsi ad avventure sentimentali occasionali che, con Saturno alle costole, potrebbero essere deludenti e generare senso di frustrazione. È importante invece coltivare le relazioni significative che sono il sale della vita. Nelle coppie stabili potrebbe far capolino una cicogna.

