La gonna di jeans è il must have dell’estate 2023? Assolutamente sì, con questi 5 modelli tutti da indossare

La gonna di jeans è il must have dell’estate 2023-proiezionidiborsa.it

Nel giorno del solstizio d’estate celebriamo uno dei capi che faranno sicuramente tendenza nei prossimi mesi. Non è certamente una novità, anzi, potremmo definirlo un evergreen che non passa mai di moda. Oggi si dice che debba essere tra i “must have” dell’estate, ovvero un indumento che non deve assolutamente mancare o, meglio, letteralmente, che dobbiamo assolutamente avere nel nostro guardaroba estivo. Stiamo parlando della gonna di jeans, ma quali modelli andranno per la maggiore? Scopriamolo insieme.

Per i costumi da bagno, forse, è ancora un pizzico presto, anche se qualcuno ha già assaggiato il primo mare. Per altri capi di abbigliamento, invece, è arrivato il momento di essere sfoggiati. Vestitini, gonne, magliette, canottiere, con le temperature che si stanno stabilizzando oltre i 27 gradi, sono ormai all’ordine del giorno. Tra questi è difficile non trovare la gonna in denim, volgarmente detta di jeans. Un capo che è diventato di tendenza negli anni Ottanta e che, ancora oggi, resiste alle diverse mode. Tuttavia, è datata ben 20 anni prima, intorno ai Sessanta, la sua comparsa sulla scena, grazie ai movimenti femministi statunitensi. Mezzo secolo abbondante di vita e non sentirlo, perché, anche nel 2023, sarà una delle protagoniste delle giornate estive.

La gonna di jeans è il must have 2023, ecco con quali modelli

Possono variare le lunghezze, da quelle che arrivano alla caviglia, a quelle vertiginosamente corte. Con tante vie di mezzo, differenti tagli e con alcuni particolari dettagli. Other Stories, per esempio, propone una mini blu, con bottoncini a forma di margherita color oro. Un capo casual, economico, perché costa meno di 20 euro, ma al tempo stesso fresco ed elegante, da abbinare a dei top colorati o a delle canottiere.

Bershka, invece, propone una gonna lunga, di colore celeste, con uno spacco abbastanza profondo. Doppia tasca, anteriore e posteriore, ideale da indossare anche con un tacco importante. Slancia la figura e si presta sia per serate formali che informali.

Le 5 gonne di jeans top dell’estate 2023

H&M, invece, dà la sua personale interpretazione a questo storico capo, promuovendo una mini a portafoglio con un laccetto laterale color azzurro, oppure una versione più chiara con intriganti laccetti su entrambe le gambe. Tessuto elasticizzato, con cerniera nascosta sul fianco. Modelli alla portata di tutti i portafogli, tra i 15 e i 25 euro. Molto meno economici quelli che propone Closed. Dalla gonna svasata a quella con doppia cintura asimmetrica e spacco centrale. Più svolazzante la prima, più aggressiva e sensuale la seconda.

Infine, Levi’s propone una mini con effetto consumato nella parte bassa, ricca di tasche, ben cinque, e con una grande toppa sul retro. Oppure, per un look più sbarazzino, da abbinare a una maglietta tinta unita, una gonna sempre con lo stesso effetto, seppure meno accentuato, ma con un bel fiore colorato cucito sulla gamba sinistra. Un vezzo che regala freschezza e originalità. La gonna di jeans è il must have anche dell’estate 2023 e ci si può sbizzarrire davvero, per trovare il modello adatto ai propri gusti.