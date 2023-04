Il taglio di capelli di Keira Knightley è comodo, sbarazzino e snellisce il viso: provalo per sembrare più magra

Sei alla ricerca di un taglio che possa sfinare il tuo viso? Puoi prendere spunto da un vecchio e iconico taglio di Keira Knightley, che ti aiuterà a sembrare molto più magra. Ti sveliamo di quale si tratta.

Un buon taglio di capelli può completamente cambiare la tua faccia e migliorare il tuo aspetto. Fare la giusta scelta, in sostanza, ti permetterà di valorizzare i tuoi punti di forza e camuffare i difetti.

Se tendi ad essere molto paffuta e vuoi quindi mettere in risalto i tuoi zigomi e sembrare più magra potresti provare il taglio di capelli di Keira Knightley: sbarazzino, comodo e adatto all’estate. Infatti, ti aiuterà anche a non soffrire il caldo e ad evitare di passare ore e ore ad asciugarti i capelli dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina.

Il taglio di capelli di Keira Knightley è comodo, sbarazzino e snellisce il viso: ecco di quale si tratta

La giovane attrice ha optato per un taglio capace di valorizzare al meglio la forma del suo volto. Si tratta di un caschetto sbarazzino e femminile, acconciato mosso. Due ciocche lunghe le incorniciano il volto, mettendone in risalto gli zigomi prominenti e allo stesso tempo facendolo apparire più magro.

Se non ti convince il caschetto, potresti optare per un altro taglio amato molto dall’attrice. Si tratta del carré corto, che grazie alle sue scalature ti permetterà di sfinare ulteriormente il viso. Puoi farlo più lungo davanti e più corto dietro, in modo tale da camuffare delle guance un po’ troppo paffute.

Riga centrale o laterale?

Vanno bene sia la riga centrale che quella laterale. Entrambe, specialmente in presenza di scalature, contribuiranno a far sembrare il tuo viso più snello. Quindi, non preoccuparti troppo di questa scelta poiché non influirà affatto sul risultato finale.

Altri tagli per camuffare un volto paffuto

Il butterfly cut, assolutamente di tendenza nell’ultimo periodo, è un taglio lungo per cui potresti optare se hai intenzione di snellire il tuo viso.

Altrimenti, potresti provare il long bob, un caschetto lungo. In questo caso assicurati che superi la linea del mento di circa 6 centimetri e che sia leggermente scalato. Così, il tuo viso apparirà molto più magro.

