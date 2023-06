Belle le Maldive ma troppo costose? Ecco 2 mete estere con km di spiagge bianche, mare trasparente, super economiche

Viaggia all’insegna del risparmio grazie a questi due itinerari da noi suggeriti per goderti le vacanze senza preoccuparti per il portafogli.

Siamo ormai giunti all’inizio della bella stagione e la maggior parte di noi ha già prenotato le vacanze. Molti si fermeranno in Italia, indagando a fondo le infinite bellezze che offre il Belpaese. Altri, invece, partiranno alla volta di mete più lontane, estere, alla scoperta di usanze e culture differenti dalle proprie. Quando si scelgono le destinazioni per le vacanze, spesso ci si concentra su un criterio fondamentale: il proprio budget. Quando i soldi a disposizione sono pochi, si pensa di non potersi permettere un viaggio verso una meta lontana, ma sovente è proprio il contrario.

Talvolta, infatti, le mete più distanti sono anche più economiche di alcune località italiane, e questo è un dato di fatto. A prova di questo, oggi scopriremo due destinazioni estere che hanno prezzi davvero vantaggiosi e in cui potremo organizzare una vacanza davvero bella senza far soffrire troppo il portafogli. Stiamo parlando di località sorprendenti, oltre che a livello paesaggistico, anche dal punto di vista storico.

Belle le Maldive ma troppo costose? Scopriamo 2 mete vacanziere adatte per chi vuole rilassarsi o immergersi nella storia

Partiamo da una terra meravigliosa e vicina all’Italia, ovvero la Grecia. Qui tantissime persone pensano di trasferirvisi quando vanno in pensione per i numerosi vantaggi che offre la zona, ma non solo. La Grecia vanta tantissimi punti panoramici incredibili, isole sensazionali, paesini e città ricchi di storia, prima tra tutti Salonicco. La seconda città più grande della Grecia è una delle destinazioni che dovremmo scegliere per le nostre vacanze low cost.

Nonostante non sia tra le mete più battute, Salonicco lascerà senza parole anche i turisti più scettici. Qui non dovremo perderci la Torre Bianca, il vero simbolo della città. Salendo all’ultimo piano, potremmo godere di una vista privilegiata sulla città, una vera chicca da non perdere. Per non parlare della Basilica di Santa Sofia, dichiarata Patrimonio UNESCO, così come la Rotonda di Galerio, altro simbolo della città. E i prezzi di Salonicco sono oltremodo concorrenziali. Anche in alta stagione, sarà possibile prenotare una matrimoniale in hotel anche a 50 euro a coppia, un vero e proprio affare.

Un paradiso a prezzi davvero irrisori

Facendo un viaggio un po’ più lungo, potremo arrivare in un luogo a dir poco magico. Si tratta della Thailandia, un posto che fa ritrovare a chiunque la pace dei sensi. Chiunque decida di organizzare un viaggio per la Thailandia, rimane sbalordito dai prezzi. Spesso, infatti, costa più il volo del pernottamento stesso in hotel.

Questa terra è ricca di siti archeologici, ma anche spiagge bianche, un mare da sogno, parchi nazionali da non perdere e tanto altro ancora. Non potrà mancare una visita nella capitale Bangkok, una città cosmopolita, ricca di fascino, dove potremo ammirare attrazioni come il Grande Palazzo Reale, uno dei siti più visitati al Mondo. Per le spiagge più belle, invece, non potremo perderci un giro a Phi Phi Island, dove rimarremo sbalorditi dalla bellezza dei paesaggi. Sono belle le Maldive ma troppo costose? Visitando la Thailandia, non rimpiangeremo nulla, anzi vivremo uno dei viaggi più belli della nostra vita.