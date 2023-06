Per sentirsi a proprio agio in spiaggia, ecco i 5 costumi di tendenza per la prossima estate

Per sentirsi a proprio agio in spiaggia-proiezionidiborsa.it

Sta per esaurirsi il countdown verso il solstizio d’estate. Da mercoledì ci sarà ufficialmente il passaggio verso la stagione delle vacanze. Il meteo è migliorato molto negli ultimi giorni e le temperature stanno rapidamente salendo. Ci si inizia a scoprire e tra poco, anche in vista dei saldi che cominceranno il 6 luglio, sarà corsa all’acquisto del costume da bagno da sfoggiare sulla spiaggia. Scopriamo quelle che saranno le tendenze in voga nei prossimi mesi.

Bikini, trikini, fantasie retrò e moderne. L’estate 2023 offre una vasta gamma di scelte per quel che riguarda gli indumenti da indossare al mare. Tra colori che ritornano, altri che scendono in secondo piano, dettagli che non passano mai di moda ed evergreen, il 6 luglio, quando inizieranno i saldi, sicuramente moltissime donne coglieranno l’occasione per rinnovare o incrementare il loro guardaroba da spiaggia. C’è da scommettere che uno dei modelli che andrà per la maggiore sarà quello all’uncinetto. Monocolore, bicolore o fantasia, con triangolo, laccetti o ricami floreali, questo costume può tranquillamente essere eletto come il capo più di tendenza del 2023.

Per sentirsi a proprio agio in spiaggia, non solo trikini e bikini

Subito dietro, ecco il rosa che contraddistinguerà i modelli interi. Ispirato al film Barbie, che uscirà nelle sale il 20 luglio, il colore dell’estate, per quel che riguarda la tinta unita, sarà proprio questo. Declinato in varie sfumature, dallo shocking fino al confetto.

Per coloro che, invece, ambiscono a qualcosa di più moderno e particolare, ecco che tornerà in voga il metallizzato, sia su modelli di bikini classici, che su trikini e monospalla. Non si passerà inosservate e, scegliendo la tonalità giusta, potrà far risaltare ancora di più l’abbronzatura.

Il ritorno del laccetto e le fantasie retrò

Il laccetto è un dettaglio che fa tanto primi anni Duemila. La comodità di sistemare il costume, di slacciarlo per prendere il sole a schiena scoperta. Quel dettaglio un pochino hot che non passava inosservato, soprattutto sui seni più generosi. Tutto questo tornerà a partire dalla prossima estate.

Così come anche il fiorato riavrà il suo spazio. Non solo nei costumi classici di chi è più avanti con l’età, ma anche per le più giovani, con dei bikini capaci di esaltarne la forma fisica, pur con fantasie che ricordano gli anni Settanta. Una commistione tra retrò e moderno che, nella moda, è sempre attuale. Per sentirsi a proprio agio in spiaggia, dunque, le varianti sul tema costume saranno almeno cinque. Una scelta ampia che andrà a coprire le esigenze di tutte coloro che vorranno essere all’ultima moda nell’estate 2023.