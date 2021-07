La prima novità introdotta dal decreto Sostegni bis è che il bonus auto varrà anche per l’acquisto di quelle usate. Quindi, si estende il raggio di operatività dell’ecobonus, a mezzo allo stanziamento di 50 milioni per l’acquisto dei veicoli usati. La parola definitiva, però, si attende per il 25 luglio, quando verranno approvati gli emendamenti al decreto Sostegni. Im totale, il nuovo stanziamento per l’acquisto di veicoli non inquinanti dovrebbe ammontare a 350 milioni di euro. Quindi, in arrivo ci sono i tanto attesi incentivi per l’acquisto dell’auto ma con novità sorprendenti!

Quali sono i nuovi incentivi

Il rifinanziamento dell’ecobonus, dunque, prevede anche uno stanziamento specifico per l’acquisto di auto usate. Si tratta di un incentivo da 2.500 a 4.500 euro, che viene riconosciuto esclusivamente in caso di rottamazione di una vecchia auto. Anche in questo caso, l’importo dell’agevolazione viene calibrato in base alle emissioni del veicolo. Quindi, spetterà un bonus da 4.500 euro per le auto usate da 0-60 g/km. Oppure, un bonus da 3.000 euro per le auto usate da 61-90 /km ed infine, un bonus da 2.500 euro per le auto usate da 91-160 g/km.

In arrivo i tanto attesi incentivi per l’acquisto dell’auto ma con novità sorprendenti

L’emendamento presentato in fase di conversione del decreto Sostegni bis propone, dunque, lo stanziamento di un totale di 350 milioni di euro. Essi saranno così ripartiti: 50 milioni di euro per il nuovo bonus auto usate a ridotte emissioni. Poi, altri 50 milioni per l’ecobonus riconosciuto per le auto da 0-60 grammi di CO2 per Km, elettriche e ibride plug-in. Ben 200 milioni di euro, invece, per i veicoli 61-135 grammi di CO2 per Km, quindi anche alcuni modelli di Euro 6 di tipo tradizionale. Infine, 50 milioni per i veicoli commerciali a ridotte emissioni. Si resta, tuttavia, in attesa dell’approvazione alla Camera della legge di conversione entro il 25 luglio 2021.

