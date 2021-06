Proviene da una ricerca scientifica dell’American Academy of Ophtalmology la notizia che la luce blu danneggia gli occhi. La luce blu, per intendersi, è quella emanata dai dispositivi tecnologici, ossia smartphone, tablet, computer. Inoltre, è parzialmente presente anche nelle lampadine a led, nonché contenuta nella luce del sole.

Ebbene la luce blu, in quantità eccessiva, può provocare un’infiammazione della congiuntiva e della cornea, nonché danni al cristallino e alla retina.

Ecco i rimedi per salvare pelle e occhi dai danni della luce blu di smartphone e Pc

Accanto a studi che accertano i danni provocati agli occhi, ve ne sono stati altri finalizzati ad accertare quelli provocati alla pelle. Attualmente, similmente che per gli occhi, si ritiene che la luce blu provochi un precoce invecchiamento cutaneo. Ciò a causa della elevata produzione di radicali liberi. Da qui deriverebbero danni di iperpigmentazione e di rughe precoci. Dunque, ecco i rimedi per salvare pelle e occhi dai danni della luce blu di smartphone e Pc.

Anzitutto, in via precauzionale, conviene acquistare in profumeria prodotti per la pelle che schermino da questa luce. Infatti, se ne stanno producendo sempre di più.

Poi, occorre ridurre, per quanto possibile, l’utilizzo di dispositivi tecnologici. In terzo luogo, bisogna munirsi di occhiali da vista o da riposo, che proteggono dalla luce blu.

Altra regole: non usare i predetti dispositivi a letto o prima di andare a dormire. Ancora: bisogna evitare di stare davanti allo schermo in un ambiente buio perchè si affatica la vista. Importante, poi, è utilizzare la funzione “night shift”, presente nelle impostazioni schermo.

Altre soluzioni per difenderci dalla luce blu

È utile scaricare “F.lux”, un software gratuito che consente di regolare la temperatura di colore dello schermo, riducendo l’affaticamento degli occhi.

Inoltre, si può anche installare il plugin per Google Chrome, Night Shift, per regolare la temperatura dello schermo, quando si naviga sul browser.

Infine, sempre a supporto della protezione, possiamo acquistare pellicole protettive anti luce blu, disponibili per smartphone, tablet, computer.

