Ci sono valori corretti della pressione, a seconda della fascia di età. Allora, si ci chiede: “quali sono i valori corretti a 50 anni?”, considerato che questa è un’età cruciale. Anzitutto, con l’avanzare dell’età, è importante prestare molta più attenzione alla misurazione della pressione.

Infatti, essa può essere indicativa della presenza di patologie e problemi nell’organismo. Ecco perchè a 50 anni bisogna misurare la pressione e vediamo quando c’è da preoccuparsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ebbene, i normali valori si attestano intorno a 120 di massima e 80 di minima. Al di fuori di questa forbice, si parla di ipertensione. In particolare, se la massima è fra 120 e 139 e la minima fra 80 e 89, abbiamo la pre-ipertensione. Invece, i valori dell’ipertensione sono compresi in questo range: 150/159 – 90/99. In caso di ipertensione grave, abbiamo valori: da 160 -100.

Ecco perchè a 50 anni bisogna misurare la pressione e quando c’è da preoccuparsi

La pressione andrebbe misurata quotidianamente, con l’ausilio della strumentazione giusta e seguendo i consigli medici. Poi, superati i 50 anni, bisogna rientrare nel range di 116/81 per la minima e 142/89 per la massima.

La questione è di grande rilevanza, anche perchè chi soffre di ipertensione può andare incontro a gravi conseguenze per la salute: edema polmonare, ictus, attacchi di cuore. Tra i rischi, abbiamo anche danni agli occhi e ai reni, perdita di memoria, angina, ecc.

Sicché, per tenerla sotto controllo è consigliabile adottare uno stile di vita sano, seguendo una dieta povera di sale. Inoltre praticare sport, evitando fumo e alcol.

In ogni caso, se i valori rilevati non sono quelli in linea con la propria età, è consigliabile consultare uno specialista. In tale ipotesi, si assumeranno farmaci che aiutano a riportare la pressione a livelli normali.

Approfondimento

Cambieremo sicuramente il modo di utilizzare il nostro smartphone se conosciamo questi 6 effetti indesiderati e dannosi per la nostra salute legati al suo uso prolungato