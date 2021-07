Le linguine allo scoglio sono un grande classico della cucina italiana. È un piatto che viene preparato in tutte le regioni italiane bagnate dal mare. Taluni lo realizzano con le linguine, altri con gli spaghetti. C’è che chi mette i gamberi e chi non mette le vongole. In ogni caso, nelle sue infinite varianti, si tratta di un cavallo di battaglia della cucina italiana. Oggi vi proponiamo delle linguine allo scoglio aromatizzate al limone, un piatto che profuma di mare.

Ingredienti per 4 persone

360 g di linguine;

150 g di gamberi sgusciati;

1 chilo di vongole veraci;

2 calamari;

½ di vongole;

6 scampi;

½ bicchiere di vino bianco secco;

1 peperoncino;

2 spicchi di aglio;

sale; quanto basta;

un limone non trattato;

olio di oliva extravergine, quanto basta;

un ciuffetto di prezzemolo.

Procedimento

Per preparare le linguine allo scoglio profumate al limone è importantissimo che il pesce sia ben pulito. Nel caso in cui non si fosse molto pratici, meglio chiedere al proprio pescivendolo di fiducia. Cozze e vongole devono essere pulite e spurgate. Lo stesso vale per il calamaro, che dovrà essere spellato e lavato. I gamberi e gli scampi, se puliti in casa, permettono di realizzare un ottimo brodetto che potremo utilizzare nel piatto. Per capire come realizzarlo, cliccare qui.

Scaldare una padella capiente con un abbondante filo d’olio extravergine, lo spicchio d’aglio e un gambo di prezzemolo. Non appena l’aglio si sarà dorato, togliere l’aglio, alzare la fiamma e versare dentro le cozze e le vongole coprendo con un coperchio. Lasciare cuocere per qualche minuto, finché i molluschi non si saranno aperti tutti. Raccogliere tutti i molluschi con una schiumaiola e passare al colino il liquido che si sarà formato per togliere le impurità ed eventuale sabbia. Mettere da parte il brodetto.

Nella stessa padella, inserire il secondo spicchio di aglio con un abbondante filo di olio e mezzo peperoncino tritato. Lasciare dorare. Non appena l’aglio sarà dorato, aggiungere i calamari tagliati a pezzettini, gli scampi tagliati a pezzi grossi e i gamberi. Salare leggermente. Non appena saranno cotti (impiegano pochissimi minuti), sfumare con il vino e aggiungere anche i molluschi. Scolare la pasta 5 minuti prima della fine della cottura.

Passarla in padella, aggiungendo il brodo dei molluschi (ed eventualmente anche quello dei crostacei). Ultimare la cottura della pasta in padella con il brodo e dell’acqua di cottura, se serve. Guarnire il piatto con del prezzemolo tritato molto finemente e la scorza di mezzo limone non trattato.

Ecco, quindi, delle strepitose linguine allo scoglio aromatizzate al limone, un piatto che profuma di mare.