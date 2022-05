Tutte amiamo avere le mani belle e ben curate ma questo richiede tempo e soldi, specialmente se ci rechiamo dall’estetista.

Come ben sappiamo, lo smalto tradizionale per le unghie non ha una grande durata e si rovina quasi subito, per questo siamo costrette a ritoccarlo continuamente. Ciò accade perché le nostre mani svolgono sempre tante attività giornaliere e, spesso, per le pulizie di casa non usiamo nemmeno i guanti. Come far durare più a lungo lo smalto sulle unghie?

Esiste un semplice trucchetto in grado di far durare lo smalto sulle unghie anche una settimana, e che ci evita sistemarlo e ritoccarlo spesso. Per applicarlo, si usa un ingrediente utile non solo come condimento in cucina, ma in tanti altri contesti.

In questo articolo parliamo del metodo dell’aceto bianco, semplice e facile da seguire ma soprattutto naturale ed economico.

Ecco come far durare più a lungo lo smalto sulle unghie con l’utilizzo di un prodotto naturale che tutti abbiamo in casa

Questo è un metodo molto efficace che vale la pena provare. Basta inumidire un batuffolo di ovatta in un bicchiere di aceto, pulire le unghie, lasciare asciugare, e poi passare lo smalto scelto.

Oppure, possiamo preparare in una ciotola una soluzione di acqua e aceto, bagnarci le dita due o tre volte, lasciare asciugare e stendere lo smalto preferito.

L’aceto possiede proprietà disinfettanti, quindi è in grado di prevenire la comparsa di micosi e funghi sulle unghie.

Alcune regole fondamentali per allungare la durata dello smalto sulle unghie

a) Lasciare trascorrere almeno due giorni senza smalto sulle unghie. In questo modo diventeranno più porose, e lo smalto si attaccherà meglio;

b) limare bene le unghie, in modo da addolcire gli angoli ed evitare che lo smalto si scheggi;

c) pulire bene l’unghia prima di stendere lo smalto con ovatta e alcool;

d) applicare una base sull’unghia prima di stendere lo smalto. Una buona base protegge le unghie, le rafforza e allunga la durata dello smalto.

