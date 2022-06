La fresca alternativa all’insalata di riso è questo piatto di mare con polpo e verdure ideale per un pranzo leggero in estate

Nel periodo caldo anche la scelta del cibo vira verso la freschezza e la leggerezza. Si sono accantonati momentaneamente i primi piatti come lasagne, cannelloni ma anche la pasta al forno per lasciare spazio a insalate e ortaggi. Le insalate di riso, ad esempio, sono vere protagoniste dell’estate insieme ai pomodori, alle fragole e ai secondi di pesce. Tra le insalate, però, quella che vede come ingrediente principale il riso non è l’unica da preparare durante il periodo estivo.

Oggi si andrà alla scoperta di un’insalata di mare sfiziosa arricchita con sedano e carote. Alimenti salutari e ricchi di proprietà benefiche per l’organismo. Entrambi hanno poche calorie, le carote utili per il sistema immunitario mentre il sedano aiuta a combattere colesterolo e trigliceridi. Questa insalata di mare è semplice da realizzare e ci permetterà di portare in tavola un piatto fresco perfetto per l’estate. Per questo la fresca alternativa all’insalata di riso è questo piatto che profuma di mare.

Ingredienti per 5 persone

1,5 kg tra seppie, calamari, cozze e vongole;

500 grammi di polpo;

3 carote;

1 sedano;

1 limone;

100 grammi di olive;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Per preparare questa insalata più rapidamente si potranno acquistare le confezioni per insalata di mare già pronte. In alternativa acquistare singolarmente in pescheria gli ingredienti. Le vongole andranno lasciate riposare circa tre ore in acqua salata per eliminare la sabbia, mentre le cozze andranno pulite e sciacquate sotto l’acqua. In seguito lasciarle aprire in una padella antiaderente con un filo di olio. Poi, se si utilizza il polpo andrà pulito e fatto cuocere a parte. Prendere una pentola, riempirla di acqua e una volta raggiunto il bollore mettere a cuocere il polpo tenendolo con una mano. Immergerlo e toglierlo dall’acqua per tre volte. Una volta che i tentacoli cominceranno ad arricciarsi immergere completamente il polpo e lasciarlo cuocere per una ventina di minuti.

A questo punto bisognerà pulire e fare cuocere anche calamaro e seppie in abbondante acqua bollente. Per il calamaro ci vorranno una decina di minuti. Le seppie andranno messe in una pentola, ricoperte di acqua e fatte cuocere per una decina di minuti da contare dal bollore dell’acqua. Da ultimo pulire il sedano e le carote e tagliarle a pezzettini, la stessa cosa fare col polpo, le seppie e il calamaro una volta raffreddatosi. Condire l’insalata con succo di limone, un filo di olio, sale, pepe e un po’ di aceto. A questo punto lasciare ancora raffreddare e servire fredda.

