In ordine di tempo, la vediamo in quel del Royal Ascot, uno degli appuntamenti più importanti nella vita dei Reali. Fino al 18 giugno, infatti, la famiglia assisterà a varie corse di cavalli purosangue. Una competizione che non si disputa solo sul campo ma anche tra gli spettatori. Celeberrimi, ovviamente. Cappelli, abiti, indiscrezioni. E Camilla nell’attuale edizione è coprotagonista, perché suo marito Carlo fa le veci della Regina Madre. Veste interamente di bianco con collana di perle e diamanti. Cappello bianco e pochette color panna. Intanto proviamo a scoprire oltre l’abito chi è Camilla Parker Bowles, le 5 curiosità da ricordare.

Il passato

Partiamo dall’età: 74 anni, Camilla da quel che apprendiamo sarebbe persona molto attenta alle regole. Una persona che vive serenamente i duri dettami della vita reale. E questo lo avevamo intuito! Ma per capire meglio proviamo a fare uno zoom sul suo passato, per capire chi è Camilla Parker Bowles, le 5 curiosità che possiamo individuare. Il primo punto riguarda la sua tenera età. Il suo papà era ufficiale dell’esercito britannico e pare la biondissima Camilla abbia trascorso l’adolescenza in collegio, dove avrebbe appreso una rigida disciplina. Nel 1973 si sposa con Andrew Parker Bowles dal quale ha due figli. Quindi, non si direbbe, ma Camilla è anche mamma. E siamo al secondo aspetto.

Chi è Camilla Parker Bowles, le 5 curiosità che non tutti sanno della Regina consorte

La curiosità più singolare è che, pare, al matrimonio dei due partecipi Carlo in qualità di amico della coppia e addirittura diventa poi padrino dei figli. Andrew e figli sono cattolici, mentre Camilla rimane fedele alla Chiesa Anglicana. Inoltre, l’amicizia che la lega a Carlo l’avrebbe portata a consigliargli di sposare Diana. E così abbiamo svelato gli altri due aspetti peculiari della donna, soprattutto rispetto a quel che diventerà dopo. La quinta curiosità pare essere abbastanza segreta. Si dice infatti che Camilla negli ultimi anni si stia dedicando alla danza e al pilates. Adesso, immaginarla leggiadra, obiettivamente, ci riesce difficile, però indubbiamente potrebbe servirle per guadagnarne in grazia.

Il resto è noto. La Sovrana l’ha omaggiata già del titolo di Regina Consorte e la vita matrimoniale andrebbe alla grande, anche se qualche maligno ha osato dire che pure i due avrebbero attraversato un momento di crisi. Ma sarebbe alle spalle.

