Per allontanare le mosche in modo naturale da casa ma anche all’esterno oltre a limone e basilico proviamo questi trucchetti della nonna

L’arrivo dell’estate porta con sé anche decine di insetti di varia natura. Dalle zanzare alle mosche passando per calabroni e vespe si sarà davvero circondati. In molti cercano di cacciare questi animali utilizzando dei rimedi naturali ma, nel caso dei calabroni, sarà anche importante cercare di scovarne il nido. Una volta trovato, infatti, non bisognerà fare altro che chiamare chi di dovere per eliminarlo definitivamente. Lasciando da parte i pericolosi calabroni, tuttavia, oggi ci si concentrerà sulle fastidiosissime mosche. Chi abita in zone rurali, ma anche in città, per potersi godere in tranquillità un giardino o una terrazza dovrà capire come allontanarle anche all’esterno. Infatti, molti hanno ormai capito come tenerle lontane da casa ma come fare quando si sta pranzando o ci si sta rilassando all’esterno?

Chi ha il pollice verde potrà provare coltivando alcune piante su balconi, terrazze o nel giardino. La verbena o il basilico, ad esempio, hanno odori che terranno a distanza gli insetti. Esistono anche altri trucchetti perfetti per chi non ha intenzione di occuparsi con dedizione ad una pianta. Tra questi rimedi della nonna non si può non citare un macerato realizzato unendo aceto e menta. Sarà sufficiente procurarsi alcune foglie di menta da mettere a macerare all’interno di un contenitore pieno di aceto. Una volta pronto sistemare all’interno di uno spruzzino e utilizzare all’occorrenza.

Ottimo da spruzzare anche all’esterno per tenere lontane le mosche dalla tavola. In alternativa l’odore del limone potrebbe infastidire le mosche. Prendere dei limoni, tagliarli a metà e disporli sul tavolo, il loro odore disincentiverà le mosche dall’avvicinarsi. Prima di utilizzare i repellenti in commercio si potrà provare ad utilizzare un trucchetto molto interessante. Prendere alcuni dei sacchetti utilizzati per congelare gli alimenti e riempirli di acqua. Chiuderli e sistemarli sul tavolo o nelle nostre vicinanze. Le mosche, accecate dal bagliore dell’acqua al sole tenderanno a stare lontane. In questo modo si dovrebbe riuscire a consumare un pasto in tranquillità senza dover scacciare le mosche dalle pietanze.

Se questi rimedi per allontanare le mosche in modo naturale da casa non dovessero funzionare si potranno utilizzare altri prodotti. Ad esempio quelli che si trovano al supermercato o su internet. Esche tipo quelle della Vape o della Flortis acquistabili anche su Amazon a meno di 10 euro. Anche alcune candele accese sulla tavola potrebbero essere utili per tenere lontane le mosche. Tutti prodotti da tenere lontani dalla portata dei bambini e degli animali domestici che potrebbero farne un uso non idoneo.

