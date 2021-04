Le fragole sono un tipico frutto primaverile amato da grandi e bambini. Si tratta di un alimento ricco di elementi nutritivi benefici per l’organismo come vitamina C, potassio, ferro e calcio. Hanno, inoltre, grandi proprietà depurative, specialmente se mangiate in maniera semplice.

Di solito esistono dei modi standard di gustare le fragole. In molti amano mangiarle da sole, altri utilizzarle in cucina per la preparazione di torte e marmellate. Bisogna però sapere che torte e marmellate non sono l’unico modo per utilizzare le fragole. Si tratta di un alimento che ben si presta anche ad essere inserito in preparazioni salate come insalate o antipasti.

E quindi ecco 4 modi geniali per usare le fragole che riusciranno a stupire tutta la famiglia.

Risotto

Proviamo le fragole abbinate al risotto per un tripudio di sapori. Sarà sufficiente tostare il riso in una padella con dell’olio e metà cipolla. A questo punto aggiungere del brodo per facilitarne la cottura e lasciare sul fuoco per circa venti minuti.

Le fragole, poi, andranno tagliate a pezzettini e unite al riso cinque minuti prima del termine della cottura.

Insalata

Un altro dei 4 modi geniali per usare le fragole che riusciranno a stupire tutta la famiglia è l’insalata.

Un modo un po’ diverso per portare in tavola le fragole è, infatti, abbinarle all’insalata e ai pomodorini. Semplice da preparare dal momento che basterà unire insieme delle fragole, dei pomodorini e qualche foglia di insalata.

Se si ha voglia di qualcosa di più esotico e sfizioso sarà possibile anche aggiungere dell’avocado e condire il tutto con olio e aceto balsamico.

Ghiaccioli

Per il periodo estivo le fragole potranno anche essere gustate ghiacciate sotto forma di ghiaccioli. Sarà sufficiente frullare fragole, banane e latte per ottenere un composto perfetto.

Versare in uno stampo per ghiaccioli e lasciare in frigorifero per una decina di ore. In poco tempo si avranno a disposizione dei deliziosi ghiaccioli perfetti per rinfrescare i caldi pomeriggi estivi.

Bruschette

Chi l’ha detto che le bruschette si possono fare solo con pomodoro e basilico? Non sarà difficile sostituire i pomodorini con le fragole per dare vita a delle bruschette alternative ma ugualmente deliziose. Perfette da abbinare con del formaggio da spalmare.

