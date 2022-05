Molte persone non lo ammetteranno mai, ma consultare l’oroscopo può essere divertente e stimolante. Anche i più scettici, almeno una volta nella vita hanno letto il proprio oroscopo. Per molti si tratta di semplice curiosità, mentre per altri è una vera e propria routine. Siamo ormai oltre la metà di maggio e questo mese, già dalle prime settimane, ha visto un cielo particolarmente movimentato. Oggi ci concentreremo su alcuni fortunatissimi segni che questa settimana potranno avere la sorte dalla loro parte.

Buone notizie e denaro in arrivo

Per il segno del Sagittario questo è davvero un periodo d’oro. Fortunatamente, le tensioni vissute nelle settimane passate sono solo un lontano ricordo. Grinta ed energia faranno parte dei nati sotto questo segno che, in questi giorni, riceveranno delle conferme attese da tempo. I Sagittario sentiranno il bisogno di conoscere persone nuove e che li facciano stare bene e il weekend potrà essere il momento migliore della settimana.

I Cancro questa settimana impareranno ad ascoltare maggiormente i propri bisogni. Le persone sono importanti, ma non bisogna mai mettersi in secondo piano per gli altri. Molto generosi ed altruisti, i nati sotto questo segno riceveranno una sorpresa o una buona notizia da una persona cara. Inoltre, nei prossimi giorni potrebbe arrivare un bel colpo di fortuna per chi cerca l’occasione di fare crescere i propri guadagni. Sarà fondamentale guardarsi bene intorno: carpe diem.

La fortuna sorprende Sagittario e Cancro con opportunità imperdibili, mentre Marte porta soldi e amore ad altri 2 segni zodiacali

I Capricorno potranno vivere giorni ricchi di serenità e spensieratezza, grazie a un Marte benevolo che appoggia le azioni e dà motivazione. Imprevisti e situazioni di tensione saranno da escludere per buona parte della settimana. Il lavoro e gli affari vanno bene. Infatti, proprio in queste settimane i Capricorno potrebbero riuscire a mettere qualche risparmio da parte per un progetto molto importante. Ma non è tutto, perché i nati sotto questo segno potranno finalmente riappacificarsi con una persona cara dopo tanto tempo. Gli appartenenti al segno del Capricorno vivono con ansia le situazioni irrisolte e questo contribuirà a migliorare ancora l’umore. In amore le cose vanno bene e la relazione con il partner infonde calma e sicurezza.

Acquario

La fortuna sorprende Sagittario e Cancro con opportunità pazzesche, ma anche l’Acquario potrà ritenersi soddisfatto. Una persona farà battere il cuore ai nati sotto questo segno, che si sentiranno al settimo cielo. Gli Acquario sono persone forti, ma cercano sempre il supporto del partner per dare il massimo. Per i single potrebbero essere giorni ricchi di incontri interessanti favoriti da Marte. La fortuna è dalla parte degli Acquario che, grazie ad una buona idea, otterranno ottimi risultati a lavoro, portando anche guadagni maggiori. Questo potrebbe essere il momento migliore per concedersi un regalo.

