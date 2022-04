Il segno zodiacale d’appartenenza può dirci molto sulla nostra personalità. Che ci crediamo o no, tutti almeno una volta nella vita hanno letto un oroscopo per scoprire affinità con altre persone. Ogni segno zodiacale è governato da determinati pianeti. Pertanto, se è vero che tutti siamo diversi, è anche giusto dire che determinate caratteristiche possono accomunare alcuni segni zodiacali. Questi possono in qualche modo influenzare la vita di ogni giorno, le nostre energie e le nostre capacità. Ecco perché oggi vogliamo parlare di uno specifico tratto della personalità che accomuna molti di noi.

Offendersi facilmente non è da considerare necessariamente come un difetto. Tuttavia, è bene sapere come comportarsi quando ci troviamo davanti ad una persona piuttosto permalosa. Se abbiamo sempre pensato che tra i più permalosi ci siano Scorpione, Leone e Cancro, oggi sveleremo che in realtà non è così.

Non Cancro, Scorpione o Leone, ma sono questi i 3 segni zodiacali più permalosi e che si offendono per ogni cosa

Chi si approccia ad un Gemelli non sa mai che cosa aspettarsi. Questo segno dalle mille sfaccettature è in grado di trasformarsi dal migliore degli amici al peggiore degli incubi. Ciò accade perché i nati sotto questo segno sono persone tremendamente sincere e senza peli sulla lingua. Ciononostante, non amano affatto ricevere lo stesso trattamento. Possono offendersi pesantemente per una critica ricevuta, ma senza dare nell’occhio. Non dovremo dunque aspettarci delle scenate, ma dolorose frecciate ed affermazioni pungenti. Attenzione, perché i Gemelli sono persone buone che con il tempo perdonano, ma non dimenticano. Il segreto è procedere per gradi prima di lasciarsi andare ad una critica pesante.

Capricorno

Sebbene non sempre siano onesti e sinceri, i Capricorno possiedono un’enorme autostima e credono di essere i migliori. Non lo nascondono a nessuno, perché amano vantarsi con gli altri delle proprie capacità, abilità, traguardi e conquiste. Proprio per questo motivo, non accettano le critiche e si dimostrano molto permalosi anche quando sanno di avere torto. Un appunto da un superiore o da una persona cara può ferirli profondamente. Chi si trova ad avere a che fare con un Capricorno offeso non avrà vita facile. Gli appartenenti a questo segno adotteranno la tattica del silenzio, cercando di ottenere le scuse di chi ha soltanto voluto essere schietto. Il consiglio è quello di accettare la situazione sapendo che con i Capricorno occorre essere cauti, se non vogliamo trascorrere il tempo a scusarci.

Ariete

Non Cancro, Scorpione o Leone, ma l’Ariete è il re dei permalosi. Governato da Marte, questo segno zodiacale è un vulcano di energia. Gli Ariete prendono spesso decisioni istintive, perché preferiscono l’azione alla riflessione. Anche per questo motivo, un Ariete reagisce molto male alle critiche. Da qualsiasi parte arrivi, una critica o qualcosa che li ferisce destabilizza molto i nati sotto questo segno, che reagiscono in maniera brusca. Per meccanismo di difesa gli Ariete cercano di mostrarsi duri, ma in realtà sono molto sensibili. Quando abbiamo a che fare con loro è bene testare il terreno prima di lasciarsi andare a consigli sinceri e spassionati.

