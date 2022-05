Questa settimana il cielo astrale porta molte novità. Il 10 maggio segna l’entrata di Giove nel segno dell’Ariete. Il passaggio dal segno dei Pesci a quello dell’Ariete determina alcuni avvenimenti, perché Giove è il pianeta della crescita personale e della ricchezza. Infatti, questo può influenzare ogni segno zodiacale in modo diverso e in svariati ambiti della vita. Oggi vogliamo concentrarci su 4 segni in particolare che, proprio in questi giorni, saranno baciati dalla fortuna.

Novità importanti

Gli appartenenti al segno del Cancro amano sognare ad occhi aperti, ma sono persone determinate e capaci di raggiungere il successo. Essendo dei grandi osservatori, sono abili a capire prima degli altri quando è in arrivo una buona occasione. Giocare d’anticipo sarà l’arma vincente per ottenere ciò che si vuole e i Cancro lo sanno bene. L’appoggio della famiglia sarà fondamentale per coloro che cercano sempre il supporto e l’approvazione degli altri. Questa settimana potrebbe essere la migliore per avanzare una richiesta, perché le chance che sia accolta sono molto alte.

L’Acquario si sente finalmente nel posto giusto. I single vivono alla grande questa condizione, mentre chi ha un partner avverte la necessità di fare cambiamenti e progetti. La dea bendata sostiene i nati sotto questo segno, che potrebbero ricevere dei soldi inaspettati, ma utili a realizzare un sogno nel cassetto. Serenità e benessere caratterizzeranno questi giorni speciali e fortunatissimi.

In arrivo una fortuna sensazionale per Cancro e Acquario, mentre Giove in Ariete porta soldi ad altri 2 fortunati segni zodiacali

I nati sotto il segno della Vergine si sentiranno finalmente ottimisti e molto propositivi. Dopo qualche giorno di stanchezza e stress, i Vergine tornano alla carica risolvendo un paio di questioni lasciate in sospeso. Ciò renderà i Vergine molto più leggeri e liberi di godersi le proprie giornate. Chi ama il proprio lavoro lo dimostrerà impegnandosi a fondo ed ottenendo soldi in più, ma anche incarichi complessi. La motivazione è essenziale per raggiungere grandi obiettivi. La fortuna è dalla parte dei Vergine, che godranno di una situazione favorevole ancora per diversi giorni.

Leone

In arrivo una fortuna sensazionale per il segno del Leone, che vivrà giorni fantastici. Una buona intuizione sul lavoro farà breccia nel cuore del capo e questo farà guadagnare fiducia e compiti di maggiore responsabilità. Coloro che sapranno giocare d’astuzia potranno ottenere un aumento di stipendio o nuovi clienti. Se il lavoro soddisfa i nati sotto questo segno, molti non possono dire lo stesso per quanto riguarda la vita sentimentale. I Leone sono spiriti liberi che odiano le costrizioni e chi impone loro la propria volontà. Chi si sente bloccato in una relazione opprimente potrebbe decidere di dare una svolta positiva alla propria vita sentimentale.

Approfondimento

