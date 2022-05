Abbiamo voglia di un piatto gustoso da preparare velocemente? Qualcosa di sfizioso ed insolito? Possiamo preparare un’omelette. È ideale quando il caldo comincia a farsi sentire e ci tiene lontano dai fornelli. Un piatto che sarà apprezzato da tutti in famiglia e che piacerà anche ai bambini. È simile a una frittata ma non propriamente. Infatti l’omelette è meno cotta e le uova rimangono bavose. È una preparazione umida e spugnosa. Si prepara con l’aggiunta di latte.

La ricetta di una famosa attrice

La ricetta dell’omelette che proponiamo si attribuisce a Audrey Hepburn, la splendida protagonista di Colazione da Tiffany. Tanto per citare uno dei suoi film più famosi. Chi non è giovanissimo se ne ricorderà. Pare infatti che amasse mettersi ai fornelli ogni tanto e che questa omelette fosse la sua specialità. Non sappiamo se dare credito a questa storia, ma la preparazione è veramente deliziosa e vale la pena provare. Mettiamoci all’opera.

Ingredienti

Ci occorreranno:

6 uova;

100 g di Parmigiano grattugiato;

40 g di burro;

120 g di formaggio Gruyère;

40 g di prezzemolo;

40 g di erba cipollina;

sale e pepe q.b.

Al posto della solita frittata ecco una preparazione soffice e leggera perfetta per una colazione salata o come secondo piatto

In una ciotola versiamo le uova e sbattiamole energicamente con una forchetta. Uniamo il Parmigiano grattugiato, il prezzemolo e l’erba cipollina finemente tritati. Mescoliamo bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungiamo il Gruyère grattugiato grossolanamente e aggiustiamo di sale e pepe.

In una padella antiaderente facciamo scaldare una parte del burro. Quando sarà ben caldo, versiamo il composto di uova e lasciamo cuocere fino a che si formi una bella crosticina dorata. Copriamo il tegame con un coperchio e lasciamo cuocere ancora un po’. La superficie deve rimanere morbida e bavosa. Quando l’omelette ha raggiunto questo punto di cottura con l’aiuto di una spatola possiamo ripiegarla su se stessa formando la tipica mezzaluna.

Ora spostiamola su un piatto e appoggiamovi sopra il burro rimasto. Possiamo mangiarla così. Per una versione più raffinata possiamo aggiungere degli asparagi cotti in padella e del salmone. Questi ingredienti vanno aggiunti prima di arrotolare l’omelette su se stessa. Va gustata al momento. Al posto della solita frittata abbiamo preparato un piatto raffinato e gustoso, ottimo per una colazione salata, ma anche come secondo piatto a pranzo o a cena. E senza troppa fatica. Il che non ci dispiace.

