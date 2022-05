Maggio è iniziato da pochi giorni e per molti di noi questo mese porterà grandi soddisfazioni e molta fortuna. Il cielo di maggio si prospetta molto movimentato ed oggi ci concentreremo sull’incontro tra Luna e Venere, che potrebbe riservare delle vere e proprie sorprese. Infatti, se per alcuni di noi ci sono cambiamenti in vista, per altri invece si prospettano giorni senza grandi stravolgimenti ma davvero molto positivi. In particolare, i segni zodiacali travolti da questo transito e che vedremo oggi nel dettaglio saranno 4.

Novità in vista

Per il segno del Toro maggio sarà un mese molto importante, soprattutto per quanto riguarda la carriera. Alcuni nati sotto questo segno potranno festeggiare un compleanno al top ricevendo una promozione oppure centrando un importante obiettivo di carriera. È un momento davvero favorevole per i Toro che hanno lavorato duramente per raggiungere la posizione occupata oggi. In amore potrebbe essere il momento di scegliere se sistemare un rapporto ormai logoro, oppure cercare di proseguire da soli. Riflessione e confronto saranno le chiavi da usare per non sbagliare.

Gli Acquario stanno vivendo un periodo eccezionale sul fronte dei sentimenti. Molto emotivi e fedeli, gli Acquario che vivono una relazione non cercano avventure ma un compagno per la vita. In questo periodo, molti nati sotto questo segno stanno pianificando una convivenza o di mettere su famiglia. Le soddisfazioni lavorative degli ultimi tempi incoraggiano queste decisioni e fanno sentire gli Acquario molto sereni ed appagati.

Grandi cambiamenti a maggio per Toro e Acquario, mentre Luna e Venere portano soldi e benessere ad altri 2 fortunati segni zodiacali

L’incontro tra Luna e Venere porta una grande fortuna al segno del Sagittario, che potrà vivere giorni fantastici. Con il partner l’intesa è alle stelle e cercherà di accontentare ogni più piccola richiesta. Questo farà sentire i Sagittario davvero molto amati ed apprezzati. La ritrovata armonia rende i Sagittario davvero pieni di energia e di voglia di fare. Questo potrebbe essere il momento migliore per realizzare un piccolo sogno nel cassetto da tempo. È molto importante trovare un momento che permetta di coltivare le proprie passioni e staccare la mente dal lavoro.

Leone

Un grande fascino caratterizza i nati sotto questo segno, che a maggio potranno finalmente conquistare una persona che fa battere loro il cuore da tempo. Questa persona lancia finalmente dei segnali positivi e i Leone, tenaci e combattivi, decideranno, così, di passare all’azione. Ci saranno grandi cambiamenti a maggio per Toro e Acquario, ma anche per il Leone che, oltre all’amore, progetta di allargare i propri orizzonti. In questo mese, molti Leone decideranno di lanciarsi in nuove iniziative e fare esperienze pronte ad arricchirli soprattutto a livello personale. Questo momento d’oro potrebbe durare ancora per qualche settimana.

