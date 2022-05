Chiunque possieda un giardino sa benissimo che maggio è il momento giusto per farlo tornare a regime. È vero che i primi tagli dell’erba si possono già effettuare a marzo e che i primi fiori si possono acquistare ad aprile. È però altrettanto vero che mettere all’esterno tavoli, sedie e sdraio prima del quinto mese dell’anno è abbastanza prematuro.

Per chi ha la fortuna di avere pergolati, poi, prima di tirare nuovamente fuori il tutto, c’è l’esigenza di pulire bene piastrelle e pavimentazione. Avvalersi di un’idropulitrice è la soluzione più rapida. Anche se potrebbe non essere la più comoda, per tutti gli spostamenti che magari si dovrebbero fare in spazi angusti. Oppure, semplicemente perché l’area da pulire è talmente piccola da non meritare questo tipo di investimento.

Come fare allora per sbiancare le piastrelle senza particolare sforzo e con una perdita di tempo esigua? Innanzitutto, bisogna partire dal tipo di materiale con cui è stata fatta la pavimentazione. Se è in gres porcellanato, sarà necessario un trattamento più approfondito. Questo perché, essendo poroso, tenderà ad accumulare molta polvere. Se poi saranno presenti delle macchie, allora bisognerà intervenire con un detergente acido, sempre, però, diluito con l’acqua, per evitare che sia troppo aggressivo. Lasciare in posa per qualche minuto prima di rimuovere con uno spazzolone.

Cosa usare per sbiancare e pulire le piastrelle e la pavimentazione del giardino, per rimetterle a nuova in vista dell’arrivo dell’estate

Nel caso fosse in pietra, invece, si può usare un rimedio naturale a base di bicarbonato e sapone neutro. Questa volta non li diluiremo in acqua, ma in alcol. Per circa 200 ml di liquido, utilizzeremo due cucchiai di bicarbonato e 10 ml di sapone. Mescoliamo bene fino a ottenere un composto omogeneo, prima di spargerlo sulle piastrelle. Lasciare agire qualche minuto e poi rimuovere con uno spazzolone apposito.

Se invece abbiamo un pavimento in cotto, potremo usare un detergente delicato, badando poi ad asciugare bene con un panno in microfibra. Infine, se ne avessimo uno in legno, suggeriamo di usare un prodotto a base di olio. Quello migliore potrebbe essere il paglierino, in modo da restituire la giusta brillantezza. L’importante è non usare la cera, che è sconsigliata, così come per i mobili da esterno in legno.

In tutti i casi descritti, saranno fondamentali anche i giusti strumenti. Quindi, per quel che riguarda lo spazzolone, si consigliano quelli a setola dura, specifici per uso esterno. Su legno e cotto, invece, assolutamente suggerito l’utilizzo della microfibra. Anzi, per il legno, ottimale sarebbe l’uso di panni di lana, che garantirebbero un calore maggiore rispetto alle altre fibre, favorendo così la penetrazione dell’olio.

Ecco, dunque, cosa usare per sbiancare e pulire le piastrelle nostro giardino. Per dare all’ambiente esterno un aspetto decisamente migliore in vista dell’estate, ben sapendo che non basterà solamente una singola pulizia per mantenerlo tale fino al prossimo inverno. I metodi sopra descritti avranno un’efficacia maggiore se ripetuti più volte per tutto l’anno.

