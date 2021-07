L’estate è ormai inoltrata e il caldo estivo invade le nostre case e le nostre giornate. Ci sentiamo spesso stanchi e spossati, privi di energia ed anche l’appetito cala. La voglia di passare del tempo in cucina cala ugualmente, infatti, cuciniamo Solo pochi minuti per cene veloci e super light che ci salveranno dal caldo estivo.

Possiamo però decidere di fare un pieno di energie consumando alimenti e bevande naturali e fai da te. In primis potremmo optare per la preparazione di pietanze light come il riso all’insalata, o gli involtini di lattuga, oppure consumare piatti unici come l’insalata caprese o la caponata. Tuttavia se proprio non abbiamo fame per idratarci e caricarci possiamo preparare bevande uniche a base di frutta e verdura, da accompagnare con un piatto proteico.

La favolosa bevanda estiva con solo 38 kcal sgonfia la pancia e ci depura

Quella che vogliamo proporre oggi è la preparazione di una bevanda fai da te che aiuta a sgonfiare l’addome. È una bevanda ricca di proprietà antiossidanti, ha una potente azione drenante e diuretica. Infatti, come abbiamo si legge in questo articolo è questo l’alimento da mangiare assolutamente perché fa bene alla nostra salute e ci aiuta a perdere peso. Vediamo qual è l’ingrediente per preparare la favolosa bevanda estiva con solo 38 kcal sgonfia la pancia e ci depura.

Le proprietà dell’anguria

L’anguria è un frutto dal sapore estremamente delicato e dolce e si presta bene nella preparazione di numerose ricette estive. Ma essa possiede anche numerose proprietà benefiche. In effetti, è ricca di vitamine, in particolare A e C, che fanno bene alla pelle, ma anche al cuore e all’ipertensione e favorisce l’eliminazione dei liquidi corporei.

Per preparare la gustosa bevanda all’anguria che sgonfia la pancia ci occorreranno:

a) 400 g di polpa di anguria;

b) 100 ml di acqua fredda;

c) 200 ml di succo di limone;

d) 20 g di miele.

Basterà frullare insieme tutti gli ingredienti e consumarla lontano dai pasti. Una bevanda leggera e di facile preparazione. E, come detto, ogni bicchiere contiene solo 38 kcal.