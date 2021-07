Mai quanto in questo periodo è importante curare la pelle sia prima che dopo l’esposizione solare. Una tecnica che aiuta tantissimo è il gommage, l’esfoliazione finalizzata a rimuovere le cellule morte dalla pelle. In realtà per sperimentarlo basta davvero pochissimo, mentre i risultati sorprenderanno davvero incredibilmente.

Il Team di Beauty svela che bastano solo pochi ingredienti e 3 varianti per pelli del viso luminose e giovani a vista d’occhio. Ecco di cosa si tratta e come eseguire correttamente il gommage del viso grazie a questi rimedi naturali. Il nostro consiglio è di ripetere il trattamento con una frequenza settimanale.

Un perfetto gommage per pelli grasse e acneiche

Questo tipo di problematica della pelle è davvero molto frequente e costituisce un problema più che evidente durante l’estate. Per le pelli grasse il nostro consiglio è un gommage davvero semplice. Occorreranno un cucchiaio di farina di ceci, un cucchiaino di succo di limone e circa la metà di un vasetto di yogurt bianco. Mescolare i 3 ingredienti e applicarli sul viso, insistendo su mento e fronte. Poi risciacquare con cura con acqua tiepida.

Lo yogurt è la parte idratante del gommage, mentre pochissimo limone agirà contro i pori della pelle. La farina di ceci non è da sottovalutare nella cosmesi perché svolge un’importante azione nel contrasto di brufoli e imperfezioni della pelle.

Come agire contro le pelli secche e spente

In questa seconda categoria rientra chi ha una pelle eccessivamente secca specie in alcuni punti critici del viso. Per questo genere di problematica basterà mescolare un cucchiaio d’olio di mandorle con mezzo vasetto di yogurt bianco e un cucchiaio di zucchero di canna. Mescolare gli ingredienti e applicarli come descritto sopra. Consigliamo di ripetere il trattamento una sola volta alla settimana per non sensibilizzare la pelle.

Quindi ecco l’ultima variante, indicata per pelli abbastanza delicate e di cui bisogna avere più cura prima dell’esposizione solare. In questi casi un buon gommage è quello a base di yogurt e zucchero a velo. Del primo basterà circa mezzo vasetto mentre di zucchero a velo occorreranno due cucchiai circa. Una volta amalgamati completamente i due ingredienti e ottenuta una consistenza delicata e cremosa applicare sul viso con piccoli movimenti rotatori.

Questo gommage è perfetto per pelli sensibili. Infatti lo zucchero a velo (a differenza di quello di canna) è più sottile ed esfolia la pelle, ma con delicatezza. E per sapere come risolvere finalmente il problema dei piedi secchi e screpolati e indossare i sandali con fierezza ecco un’altra mini-guida di bellezza.