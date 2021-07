In estate si sa la voglia di mettersi vicino ai fornelli scompare un po’ per tutti. Il caldo e la bella stagione riducono la sensazione di fame, ma soprattutto si perde la voglia di passare ore e ore a cucinare piatti sostanziosi e grassi. Si preferisce optare per la preparazione di piatti veloci e super light che spesso non prevedono nemmeno l’uso dei fornelli.

Per ovviare al problema del caldo estivo la cosa migliore da fare è quella di anticiparsi e preparare tutto l’occorrente per pranzo e cena di prima mattina nelle ore meno calde della giornata, dove accendere i fornelli peserà leggermente di meno.

Le ricette da poter preparare senza fornelli sono davvero tante ed anche molto semplici e veloci da preparare. Dunque, bastano solo pochi minuti per cene veloci e super light che ci salveranno dal caldo estivo.

Oggi vogliamo proporre qualche idea light da portare in tavola per una cena all’insegna del gusto e con il minor dispendio energetico possibile. Ci siamo già cimentati nella proposta di piatti che non prevedevano l’uso dei fornelli, infatti zero fornelli e solo pochi minuti per questa ricetta estiva facile e velocissima da preparare ma gustosa

Proposte di cene estive

La prima proposta è costituita da uova sode, olio e asparagi. Una ricetta che non prevede l’utilizzo eccessivo dei fornelli ma è comunque molto gustosa e saziante.

Un’altra gustosa alternativa è la frittata con pomodorini e pane, un piatto semplice e veloce ma molto gustoso.

Una cena super golosa ma sempre in chiave salutare è composta da spinaci, salmone e orzo.

Ancora insalatona di farro con rucola, bresaola, pomodorini e grana.

Ma il piatto che non può assolutamente mancare a tavola nel periodo estivo è quello composto da fagiolini, patate con tonno e pomodorini. Un must have della tavola estiva italiana, light ma super gustoso che richiede davvero pochi minuti di preparazione ma che è in grado di soddisfare sempre grandi e piccini.

Ebbene, senza fornelli o quasi bastano solo pochi minuti per preparare cene veloci e super light che ci salveranno dal caldo estivo.