Dopo quasi due anni da dimenticare, i vaccini contro il Covid-19 stanno contribuendo piano piano al ritorno alla normalità. Anche se dobbiamo continuare a mantenere le regole che il Governo ci ha suggerito per la sicurezza di tutti.

In estate sempre più persone si godono le meritate ferie e il team di ProiezionidiBorsa consiglia di andare al mare per rilassarsi e divertirsi.

Avere la tintarella piace a tutti perché risalta il colore dei nostri occhi. Ma a proposito di abbronzatura, non dobbiamo sottovalutare una particolare condizione metereologica perché rischiamo delle conseguenze. Vediamo nel dettaglio a cosa ci riferiamo.

Non facciamoci ingannare da questo fattore se andiamo al mare perché rischiamo grosso

Abbiamo deciso di andare al mare ma ci accorgiamo che il cielo è nuvoloso e il sole è nascosto. C’è caldo per cui decidiamo di andare lo stesso in spiaggia ma visto che il sole è nascosto dalle nuvole non mettiamo la protezione solare. Pessima decisione. Non facciamoci ingannare da questo fattore se andiamo al mare perché rischiamo grosso. I raggi solari, infatti, filtrano tramite le nuvole. Il risultato?

Se non abbiamo messo la protezione avremo la pelle scottata, soprattutto chi ha la carnagione molto chiara.

Consigliamo, quindi, di mettere sempre la protezione solare alta e di mettersi sotto l’ombrellone nelle ore più calde.

Spalmiamo spesso la crema protettiva e curiamo l’alimentazione

Dobbiamo spalmare la protezione solare uniformemente e spesso su tutto il corpo. Sia prima che dopo il bagno poiché ci abbronziamo allo stesso modo. La crema si spalma solitamente ogni due ore ma è meglio spalmarla più frequentemente, soprattutto chi ha la pelle chiara.

Per un’abbronzatura sana, curiamo anche l’alimentazione poiché alcuni alimenti donano la giusta idratazione alla pelle e favoriscono la produzione di melanina. Ci riferiamo alla frutta e alla verdura. Sarebbe meglio optare per le carote e le albicocche.