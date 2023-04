La colazione dei campioni secondo Cristiano Ronaldo? È semplice, fresca e contiene il frutto più amato dal famoso calciatore

Altroché latte e biscotti o yogurt e cereali! Ecco cosa mangia il calciatore più famoso di sempre a colazione per restare in forma e preservare il fisico da 10 e lode.

È uno dei calciatori più forti di sempre, idolatrato da ragazzini e adulti come fosse una divinità scesa in terra. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese che ha vinto tantissimi trofei, quelli che altri non vincerebbero in tre vite. Per fare un esempio, vanta ben 5 Palloni d’Oro, un risultato a dir poco strabiliante, che lo fa arrivare dritto nell’olimpo dei più forti di tutti i tempi.

Questi numeri si traducono in stipendi altissimi per il fuoriclasse, che guadagnerebbe cifre assurde anche solo da immaginare. Non ci sono dati certi, ma c’è chi parla di 5 milioni a settimana, chi di 200 milioni all’anno e chi abbozza 500mila euro al giorno. Qualunque sia la cifra, si parla di numeri davvero incredibili, che farebbero gola a chiunque e che permettono a CR di vivere una vita da nababbo.

I successi di Ronaldo, però, non gli sono piovuti addosso per caso. Se il talento è innato, la capacità la si coltiva giorno dopo giorno, e il campione lo sa molto bene. Anni di sacrificio e gavetta gli hanno permesso di essere quello che è oggi e Ronaldo non vuole assolutamente perdere ciò che ha ottenuto. La cura del fisico è fondamentale per il calciatore, che controlla la sua alimentazione ogni giorno. Il tutto inizia dalla colazione, che Ronaldo farebbe quasi come un rituale religioso. In particolare, esiste un alimento a cui il calciatore non riuscirebbe a dire di no e che mangerebbe con gusto quasi ogni mattina. Ecco di cosa si tratta.

La colazione dei campioni secondo Cristiano Ronaldo? Prova a farla a casa per iniziare la giornata al meglio!

Cristiano Ronaldo nasce il 5 febbraio del 1985 in Portogallo ed è il quarto figlio di Maria Dolores e José Dinis. Gioca a calcio sin da quando ha 7 anni e oggi è uno dei calciatori più acclamati di sempre. Oggi è anche tra i 5 personaggi più seguiti sui social, dove conta tantissimi milioni di follower.

Il calciatore ha quasi 40 anni e infatti segue un’alimentazione ferrea quotidianamente, che gli permette di avere un fisico statuario. Oltre a mangiare due precise varietà di pesce, Cristiano Ronaldo è particolarmente amante di un frutto, che mangerebbe sempre a colazione.

Una colazione saziante ma che non appesantisce

Nonostante mantenga un certo rigore anche a tavola, Cristiano Ronaldo è anche un appassionato del buon cibo e della buona tavola. Nello specifico, secondo quanto riportato dai beninformati, pare che il calciatore ami particolarmente la papaya e che la mangi praticamente ogni mattina. La sua colazione, infatti, al contrario di quel che si potrebbe pensare, è la più fresca, veloce e immediata, perfetta anche durante l’estate. E si prepara in pochi passaggi.

Basta prendere una fetta di pane di segale o di farro e scaldarlo fino a temperatura desiderata. Su questa bisognerà stendere uno strato di formaggio cremoso spalmabile e light, perfetto anche per chi è perennemente a dieta. Sopra il formaggio, poi, dovresti versare una fetta di papaya, che avrai precedentemente tagliato in pezzi molto piccoli, a mo’ di tartare, ed ecco fatto! Imitare subito la colazione dei campioni secondo Cristiano Ronaldo non ci farà cambiare vita, ma ci farà sicuramente iniziare la mattina col piede giusto!